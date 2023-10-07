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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz'' ifadesini kullandı. İsrail-Filistin gerilimine de değinen Erdoğan, taraflara itidal çağrısı yaptı. Erdoğan ayrıca, ''Mescid-i Aksa'nın statüsünün aşındırılmasına karşıyız'' açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
14:37 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve İsrail arasında bugün patlak veren savaşa değindi. Hem İsrail'e hem de Filistin'e itidal çağrısı yapan Erdoğan, "Gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Hamas'ın İsrail saldırısı: Tüm tarafları itidale davet ediyoruz


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Karadeniz'e bölgede akan kanın durması öncelikli gündemleri olduğunu belirtti.


"Fevri adımlardan uzak durun"


Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen olaylar ışığında tüm taraflara itidal çağrısı yapan Erdoğan, hem İsrail'in hem de Filistin'in bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durması gerektiğini söyledi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Hamas
#Filistin
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