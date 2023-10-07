Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve İsrail arasında bugün patlak veren savaşa değindi. Hem İsrail'e hem de Filistin'e itidal çağrısı yapan Erdoğan, "Gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen olaylar ışığında tüm taraflara itidal çağrısı yapan Erdoğan, hem İsrail'in hem de Filistin'in bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durması gerektiğini söyledi.