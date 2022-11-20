Cumhuriyetçilerin ilk işi oğul Biden'a soruşturma

ABD’de 8 Kasım’da gerçekleştirilen ara seçimlerin etkisi hissedilmeye başlandı. Enflasyon ve işsizlikle mücadele sözüyle seçime giren ve Kongre’nin Temsilciler Meclisi ayağında çoğunluğu Demokratların elinden almayı başaran Cumhuriyetçiler, ilk işlerinin ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile ilgili ortaya atılan iddiaları soruşturmak olduğunu belirtti. Temsilciler Meclisi Denetim Kurulu Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, “Açıkça belirtmek isterim ki, bu Biden Ailesi hakkında bir soruşturmadır ve gelecek dönemde Meclis’te odağımız olacaktır” ifadesini kullandı. Comer’a basın toplantısında Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı olması beklenen Kongre üyesi Jim Jordan eşlik etti. Hunter Biden, Çin istihbaratından para alma, Ukrayna’da biyolojik silah laboratuvarlarını finanse etme, vergi kaçırma, gelir beyanında yalan söyleme, rüşvet, sübyancılık, fuhuş, uyuşturucu kullanımı ve Çin’den kazandığı parayla devlet yetkilisi babası Joe Biden’ın kişisel harcamalarını yapmak gibi birçok suç iddiası ve skandalla gündeme geldi.

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Hunter Biden.

Öte yandan Reuters’a göre Cumhuriyetçiler, ifadesinin alınmasını talep ettikleri Biden yönetiminde görev alan 42 bürokratın isimlerini belirledi. Uzmanlar, yeni yılda ABD iç siyasetinde kılıçların çekileceğini öngörüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin Demokratları, “siyasi konumlarını kendi aleyhlerinde kullanmakla” eleştiren Cumhuriyetçilerin, Kongre’de çoğunluğu kazanır kazanmaz aynı yola başvurduğu görülüyor.

CUMHURİYETÇİLER İNTİKAM PEŞİNDE Mİ

Eski ABD başkanı Donald Trump, hem başkanlık döneminde hem de Biden’ın yönetimi devralmasının ardından Demokratların nüfuzuyla birçok soruşturmaya maruz bırakıldığını ve savcıların hakkında yürüttüğü adli süreçlerin tamamen siyasi olduğunu iddia ediyor.

Donald Trump.

Trump’ın 1988’te kurduğu Donald Trump Vakfı, savcı tarafından 2016’daki seçim kampanyasına usülsüzce para aktarmakla suçlamış, Trump ve 3 çocuğu hakkında da vakfı Trump’ın kendi siyasi çıkarları için kullandıkları iddiasıyla dava açılmıştı. Daha sonra 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla ilgili de hakkında soruşturma açılan Trump, son olarak bu konuyla ilgili ifade vermeyi reddetmişti. Ağustos ayında ise Trump’ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı. ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump’ın Beyaz Saray’daki görevi sırasında Florida’daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı. ABD’li analistler, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde az olsa çoğunluğu elde etmelerinin ardından rövanşist hislerle Trump’ı hedef alan adli süreçlerin benzerlerini başta Biden Ailesi olmak üzere Demokratlara yönelteceğini belirtiyor.

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KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Cumhuriyetçi bir stratejist ve halkla ilişkiler yöneticisi Mike DuHaime, Cumhuriyetçilerin intikam alır gibi bir tavır takınmalarının doğru olmadığını belirterek seçimde Cumhuriyetçileri tercih eden seçmenlerinin talepleri arasında Biden Ailesi’nin soruşturulması olmadığını kaydetti. ABD’lilerin Cumhuriyetçilere oy verirken beklentilerinin işsizliğin azaltılması ve enflasyonla mücadele olduğunun altını çizen DuHaime, Temsilciler Meclisi’ndeki zaferin ardından ilk ele alınan konuların kendisinde hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

TRUMP’IN ADAYLIĞINA ‘YENİ SAVCI’ CEVABI

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Merrick Garland, eski Başkan Donald Trump ile ilgili soruşturmaları yürütmek üzere özel bir savcı atadığını bildirdi. Bakan Garland, özel savcının hem Trump’ın gizli hükümet belgelerini kendi evine götürmesine (Florida’daki malikanesinde gizli belgelerin bulunması) ilişkin soruşturmayı hem de 2020 başkanlık seçimleri sonrası barışçıl bir şekilde yetki devrine müdahale girişimlerine ilişkin soruşturmayı yürüteceğini söyledi. Garland, bu göreve atadığı yeni ismin, savaş suçları savcısı Jack Smith olduğunu dile getirdi. Bakanın bu adımının Trump’ın 2024 seçimleri için başkanlık adaylığını açıklamasından üç gün sonra gelmesi Trump taraftarları arasında tepkiye neden oldu.

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