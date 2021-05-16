Daha kaç masum ölecek

İsrail Gazze’de katliamlarına dün de devam etti. Kadın çocuk yaşlı demeden saldırılarına devam eden İsrail’in hedefi, Şati Mülteci Kampı oldu. İsrail F16’ları kampta sivillerin kaldığı binalara haber vermeden bomba yağdırdı.

8 ÇOCUĞU ŞEHİT ETTİLER

Bu binalardan birisi Al Hadidi, ailenin kaldığı dairenin de olduğu bina idi. İsrail’in bombalarıyla yıkılan bina 8’i çocuk 10 kişiye mezar oldu. Gazze halkı moloz yığınına dönen en kazdan Yemen Abu Hatab (5), Bilal Abu Hatab (10), Yusuf Abu Hatab (11), Maha Al Hadidi (36) ve Abdul Rahman Al Hadidi (8) Şuayib Al Hadidi (14), Usame Al Hadidi (5) ve Yahya Al Hadidi (11) ve Yasemin Hassan (31) cesedini çıkardı. 5 aylık Ömer Hattab ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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Şuayip Hattab

SALDIRILARDAN KAÇTILAR

Saldırıda eşi ve çocuklarını kaybeden baba Ebu Şuayip Hattab, ailesinin hem saldırılardan kaçmak, hem de bayram dolayısıyla işinin akrabaları olan Hadidi ailesinin yanına gittiğini söyledi. Evin uyarı yapılmadan vurulduğunu aktaran acılı baba, basına demeç verirken eşini kaybettiğini, bir oğlunun şehit olduğunu, bir oğlunun ise yoğun bakımda olduğunu söyledi. Ancak acı haberi erken alan basın mensupları acılı babaya yoğun bakımdaki oğlu Usame’nin de şehit olduğunu söyledi. Metanetini koruyan acılı baba gözyaşları içinde “O da şehit olmuş. Elhamdülillah. Bayram kıyafetlerini giyip gitmişlerdi. Ben evimizde kalmıştım. İsrail haber vermeden vurdu. Onlar Allah’ın yanına gittiler. Sadece Ömer kaldı… 5 aylık. Allah’a çok şükür benim çocuklarımdan birini bıraktı.” dedi.

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OYNAT 01:21 Filistinli baba yoğun bakımda sandığı çocuğunun şehadet haberini röportaj sırasında öğrendi İsrail tüm dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de ölüm saçmaya devam ediyor. Siyonist İsrail, açık cezaevine çevirdiği bölgede hava saldırısı sonucu bir aileyi yok etti.



Bayramlaşmak için gittikleri evde, İsrail uçaklarının bombardımanında bir anne ve 3 çocuğu şehit düştü. Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden baba Muhammed El-Hadidi, bir oğlunun yoğum bakımda olduğunu zannederken yanındakiler şehit düştüğünü söyledi. Yaşadığı acıya rağmen 'Allah'a hamd olsun. Onlar Rablerinin katındalar' diyerek Rabbine teslimiyetini gösterdi. O anlar izleyenlerin yüreklerini dağladı. BiP'te paylaş

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TEKBİRLERLE UĞURLANDILAR

Hatab ve Hadidi ailesinin kayıpları için hem Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde ve Mucayide Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Ebu Hatap ve El-Hadidi ailelerinden kadın ve çocukların üzerlerinde Filistin bayrakları örtülü cenazeleri, onlarca Filistinlinin katılımıyla kabristana taşındı. Tekbirler ve İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde taşınan naaşlar, bölgedeki Faluhiye Kabristanı’na defnedildi.

Sizinle konuşurken 2 şehit daha geldi

Ebu Selimiye

Gazze’de şehitlerin yanı sıra yaralı sayısı da artıyor. Abluka dolayısıyla alt yapı olarak yetersiz olan hastaneler yaralılara yetişemiyor. Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin Müdürü Muhammed Ebu Selimiye ciddi bir tıbbi malzeme sıkıntısı çıktıklarını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Selimeye “Durum çok vahim, yaralılar artıyor, 140’tan fazla şehit. Bunları 50’ya yakını çocuk. 1000’den fazla yaralı var ve çoğunun durumu ağır. Gazze 15 yıldır ablukada, tıp sistemi zaten harap durumdaydı. korona salgınında daha da kötü oldu. Yoğun bakım odaları, ameliyathane, yoğun bakım yatakları, cerrahi aletler, nöroşirurji ve genel cerrahi sıkıntımız var. Çünkü yaralanmaların çoğu sinirlere ve kırık kemiklere ulaştı. Şimdi sizinle konuşurken 2 şehit daha geldi.” dedi.

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DÜNYA Reuters basın kuruluşlarını hedef alan saldırıda İsrail'in adını geçirmedi