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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı: Yaşananlar sonrası şoka girdi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalandı. Başbakan Frederiksen'in saldırının ardından şok geçirdiği açıklandı.

23:07 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 00:09 - 8/06/2024 Cumartesi
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen saldırıya uğradı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen saldırıya uğradı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhang'ın merkezinde bir erkek saldırgan tarafından darp edildi.

Danimarka polisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Başbakan Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı henüz bilinmiyor.

BAŞBAKAN ŞOK GEÇİRDİ

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Başbakan Frederiksen'in saldırı karşısında şok geçirdiği belirtildi.

AB YETKİLİLERİ SALDIRIYI KINADI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek,
"Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız."
mesajını paylaştı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "
Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum."
ifadesine yer verdi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek,
"Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!"
ifadesini kullandı.


#Danimarka
#Mette Frederiksen
#Saldırı
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