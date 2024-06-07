Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı: Yaşananlar sonrası şoka girdi

Danirmarka'da yapılan bir sosyal deneyde, bir çocuğun herkesin gözü önünde kaçırılmasını bir genç kız hariç kimse umursamadı. Gündüz vakti yapılan sosyal deneyde bir caddede, erkek çocuğu bir adam tarafından ağzı kapatılarak kaçırıldı. Caddeden geçenler durumu fark etse de başlarını bile çevirmeden yürümeye devam etti. Durumu müdahale eden yalnızca bir genç kız oldu. Genç kadın, durumu fark ettiği anda çocuğun arkasından koşarak müdahale etti.