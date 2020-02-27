Dünya Danimarkada tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık belgesini alamadı
AVRUPA

Danimarka’da tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık belgesini alamadı

Kopenhag Belediyesi'nde gerçekleşen Danimarka vatandaşlığı için zorunlu "tokalaşma töreni"nde bir kişinin tokalaşmayı reddettiği ve vatandaşlığa alınmadığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Danimarka Parlamentosu, 2018 yılının sonra günlerinde, ülke vatandaşı olabilmek için &quot;tokalaşmayı&quot; zorunlu kılan yasal düzenlemeyi kabul etmişti.
Danimarka Parlamentosu, 2018 yılının sonra günlerinde, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Danimarka Parlamentosu, 2018 yılının sonra günlerinde, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasal düzenlemeyi kabul etmişti. Yasanın kabul edilmesinin ardından, dönemin Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg tarafından, vatandaşlığa geçmeye hak kazananlar için geçen yıl ocak ayında basının önünde "tokalaşma töreni" düzenlenmişti. Aabenraa Belediye Başkanı Thomas Andresen, tokalaşma törenlerini eleştirerek “Bana Nazizm dönemini hatırlatıyor” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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İkna etmek için çok uğraştılar

Bu ilginç kurala uymak istemeyen bir kişi Danimarka vatandaşı olamadı. Kopenhag Belediyesi'nde gerçekleşen Danimarka vatandaşlığı için zorunlu "tokalaşma töreni"nde bir kişinin tokalaşmayı reddettiği ve vatandaşlığa alınmadığı açıklandı. Kopenhag Belediyesi Meclisi Üyesi Pakistan asıllı Badar Shah, bahsi geçen kişinin erkek olduğunu ve prensip olarak tokalaşmayı reddettiğini bildirdi. Shah, ismi açıklanmayan kişiyi ikna etmek için çok fazla çaba harcamasına rağmen, söz konusu kişinin tokalaşmadan ve vatandaşlık belgesini almadan salondan ayrıldığını bildirdi.

iki yıl içinde fikrini değiştirebilir

  • Tokalaşmayı reddeden kişi, iki yıl içinde fikrini değiştirerek Danimarka vatandaşlığı için zorunlu tokalaşma töreninde yetkililerle tokalaşırsa vatandaşlık belgesini alabilecek.
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