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Dünya Danimarkadan NATOya Asker göndermeye hazırız
AVRUPA

Danimarka'dan NATO'ya: Asker göndermeye hazırız

Danimarka NATO’ya 800 asker göndermeye hazır olduğunu bildirdi. Taburun hazırda bekletildiğini vurgulayan Danimarka Başbakanı Frederiksen, ancak askerlerin gönderilmesi için NATO'dan resmi bir talep gelmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Danimarkadan NATOya: Asker göndermeye hazırız
Foto: Arşiv.

The Defence Post'un haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zaten sahada önemli ölçüde yer alıyoruz, daha fazlasını da yapmaya hazırız" dedi.

  • Frederiksen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bölgedeki herhangi bir Rus tehdidine karşı NATO'ya 800 asker göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Taburun hazırda bekletildiğini vurgulayan Frederiksen, ancak askerlerin gönderilmesi için NATO'dan resmi bir talep gelmesi gerektiğini ifade etti.

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Ne olmuştu?

Söz konusu açıklama, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Danimarka Parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından geldi.

  • Bu arada, Frederiksen'in Estonya, Letonya ve Litvanya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Danimarka, birçok Avrupa ülkesi gibi Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya silah yardımında bulunmuş, Estonya ve Litvanya'da 200 askeri personel ve savaş uçakları konuşlandırmış ve Baltık Denizi'nin doğusuna bir fırkateyn göndermişti.

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