​Darbe yaptığını övünerek anlattı: FETÖ ile ortak proje

“Beyaz Saray’ın karanlık adamı” olarak bilinen, Donald Trump’ın da aralarında olduğu dört Cumhuriyetçi Başkan döneminde görev yapan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı programda kendisini, “başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri” olarak tanımladı. Eski ABD devlet görevlisi, CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk oldu. Bolton’un skandal itirafı, seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump’ın 6 Ocak’ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper’la tartıştığı sırada geldi. Tapper’ın “Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok” ifadelerine karşılık Bolton, “Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir” dedi.

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15 TEMMUZ’DA DARBECİLERİ SAVUNMUŞTU

Bolton bu itirafı akıllara 15 Temmuz hain darbe gecesi canlı yayında Türkiye hakkındaki skandal sözlerini getirdi. Darbe gecesi katıldığı FOX News canlı yayınında açık bir şekilde darbeyi destekleyen açıklamalar yapan Bolton, “Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem” demişti. Canlı yayın sırasında darbecileri alenen desteklediğini belirten Bolton, “Türk ordusuna Erdoğan’ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiği” iddiasında bulunmuştu.

FETÖ İLE ORTAK PROJE

Bolton, ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden ayrıldıktan sonra, FETÖ tarafından kurulan, “Türk Demokrasisi Projesi”nde yer aldı. Türkiye’nin iç ve dış politikasını hedef alan faaliyetleri organize eden yapılanmanın kurucuları arasında FETÖ’den aranan eki CHP milletvekili Aykan Erdemir ve Süleyman Özeren’in de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Darbe planlayıcısı olarak görev aldığını itiraf eden Bolton’ın FETÖ ile ortak projelerde yer alması, “Darbe girişiminin ardında ABD desteği mi var” sorusuna sebep oldu.

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PKK “MÜTTEFİKİMİZ” DEMİŞTİ

Dernekle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Bolton, “Türkiye’de alarm zillerini çalmanın zamanı geldi” ifadeleri ile, Türkiye aleyhine çalışmalarda bulunacağının sinyalini vermişti. Görev aldığı süre zarfında PKK/YPG’yi ABD müttefiki olarak tanımlayan Bolton, Türkiye’nin terör örgütüne yönelik Suriye’de düzenlediği operasyonların önüne geçmek için çalışmalar yürütmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolton’ın bu sözlerini “ciddi bir hata” olarak değerlendirmişti.

VENEZUELA’YI HEDEF ALDI

2019’da Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton, Venezuela’da darbeci lider Juan Guaido’nun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmesi için orduya yaptığı çağrıyı açıktan desteklemişti. Yine Bolton, İran ve Kuzey Kore rejimlerinin devrilmesini savunan açıklamalarıyla da biliniyor.

John Bolton kimdir?

Kariyerine bir avukat olarak başlayan John Bolton, kısa sürede siyasete atıldı. Trump’tan önce yine Cumhuriyetçi olan başkanlar Ronald Reagan, George H.W. Bush ve George W. Bush yönetimlerinde görev yapan Bolton, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarında da güvenlik ve hukuki konularda diplomatlık görevi üstlendi. ABD’nin Irak’a müdahalesinin en büyük sorumlularından biri olarak görülen diplomat, 2005-2007 yılları arasında ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yaptı. 9 Nisan 2018’de Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton, 10 Eylül 2019’da görevinden alınmıştı.

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