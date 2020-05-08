Darbeci Hafter güçleri Türkiye Büyükelçiliği bölgesine saldırı düzenledi: 3 ölü 4 yaralı Libya'da darbeci Hafter güçleri tarafından Trablus'un farklı bölgelerine roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Libya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Türkiye ve İtalya'nın büyükelçilik binalarına yakın bölgeye yapılan saldırıyı kınadı. İtalya tarafından yapılan açıklamada saldırının bütünüyle uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2020, 04:03 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2020, 04:12 AA