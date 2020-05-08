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Dünya Darbeci Hafter güçleri Türkiye Büyükelçiliği bölgesine saldırı düzenledi 3 ölü 4 yaralı
ORTADOĞU

Darbeci Hafter güçleri Türkiye Büyükelçiliği bölgesine saldırı düzenledi: 3 ölü 4 yaralı

Libya'da darbeci Hafter güçleri tarafından Trablus'un farklı bölgelerine roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Libya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Türkiye ve İtalya'nın büyükelçilik binalarına yakın bölgeye yapılan saldırıyı kınadı. İtalya tarafından yapılan açıklamada saldırının bütünüyle uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından, başkent Trablus’un farklı bölgelerine düzenlenen roketli saldırıda biri sivil 3 kişi hayatını kaybetti.

3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yazılı bir açıklama yapan Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, Hafter milislerinin düzenlediği roketli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

Hafter milislerinin fırlattığı roketler Trablus Limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düşmüş ve ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Türkiye Büyükelçiliğine yakın bölgeye saldırdılar

Öte yandan, Libya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, "Hafter milislerinin İtalya ve Türkiye Büyükelçilerinin rezidanslarının yakınındaki sahil yoluna roketli saldırıda bulunmasının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu" belirtti.

Saldırının kınandığı bildirilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyale'nin İtalyan ve Türkiye Büyükelçileri ile telefonda görüştüğü de kaydedildi.

Kabul edilemez

  • İtalya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "İtalya, İtalyan Büyükelçisinin konutunun da bulunduğu bölgede en az 2 kişinin ölümüne yol açan, Hafter güçlerince sivillere yönelik düzenlenen bir diğer saldırıyı şiddetle kınıyor. Ayrım gözetmeyen bu saldırılar, bütünüyle kabul edilemez ve uluslararası hukuk kurallarının, insan yaşamının aşağılandığı anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.


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