Dünya DEAŞ geri döndü Terör örgütü Irak ve Suriyede faaliyetlerini artırdı
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DEAŞ geri döndü: Terör örgütü Irak ve Suriye’de faaliyetlerini artırdı

ABD’nin bölgeyi dizayn etmek için kullandığı DEAŞ, 2021 yılında resmen geri döndü. Cezaevlerindeki DEAŞ’lıların para karşılığı serbest kalmasıyla terör örgütü hem Irak hem Suriye’de faaliyetlerini arttırdı. Geçen yıl DEAŞ saldırılarında ölenlerin oranı yüzde 28 arttı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​DEAŞ geri döndü: Terör örgütü Irak ve Suriye’de faaliyetlerini artırdı ​​
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Suriye’de faaliyet gösteren Jusoor Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırma, DEAŞ’ın 2021 yılında Irak ve Suriye’de faaliyetlerini arttırdığını ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarında ölenlerin oranı yüzde 28 arttı.

Suriye’de bu artışın hedefinde rejim güçleri ve ona bağlı milisler oldu. Rejimin yaşadığı can kayıplarında 2020 yılına göre yüzde 11’lik artış yaşandı. Saldırılarda ölenlerin yüzde 25’ini İran yanlısı milisler oluşturdu. DEAŞ’ın İranlı milislere yönelik saldırıları 2020’de 3’ken, geçen yıl 50’nin üzerine çıktı.

IRAK’TA 350 CANA KIYDILAR

Irak’ta hükümet güçlerine yönelik saldırılarda da can kaybı 2020’ye göre yüzde 75 arttı. Tüm bunların yanında DEAŞ’ın PKK’ya yönelik ciddi bir eylemde bulunmaması dikkat çekti. DEAŞ silahlarını da bölgeye ve şartlara göre değiştirdi.

Suriye’de EYP kullanımı ve intihar saldırıları yüzde 10 azaldı. Bunda örgütün kaynaklarının kıtlığı ve kullanılacak hammaddeye erişimin zor olması sebep olarak gösterildi. Fakat Irak’ta patlayıcıların kullanımı yüzde 8 arttı. Oran düşük olsa bile Irak’ta geçen yıl ölenlerin sayısı 350’yi aştı. DEAŞ’ın hem Irak hem Suriye’de benzer taktikler izlediği de belirlendi.

ÖRGÜT KÜÇÜK SALDIRILARA YÖNELDİ

Terör örgütü kapsamlı, büyük ve karmaşık saldırılardan, daha sınırlı küçük eylemlere yöneldi. Suriye’de, bombalı saldırılarda özellikle rejim ve onlarla hareket eden milisler hedef alındı. Çöl bölgesi ve tedarik hatlarında asker taşıyan otobüslere saldırılar düzenlendi. Irak’ta bombalamalar iki ana eksende Irak hükümet güçlerini hedef aldı.

Suriye ve Irak’ta etkin

  • Suriye’nin Bedia çöl bölgesi ve rejimin lojistik güzergahlarına yapılan saldırılar, DEAŞ’ın bölgedeki etkisini sürdürdüğünün kanıtı. Hem Suriye hem Irak’ta konuşlanmış destekçileri arasındaki operasyonel iletişimin sürekliliği ile Suriye ve Irak arasındaki sınır bölgelerinde ardı ardına gerçekleştirilen operasyonlar, örgütün halen taktik yeteneklerini koruduğuna işaret ediyor.

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