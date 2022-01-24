Dünya DEAŞ Kerkükte Irak ordusuna saldırdı Üç ölü
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DEAŞ Kerkük'te Irak ordusuna saldırdı: Üç ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde yol kenarına tuzakladığı bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu üç Irak askerinin öldüğü, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
DEAŞ Kerkükte Irak ordusuna saldırdı: Üç ölü
DEAŞ Kerkük'te Irak ordusuna saldırdı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Talia el- Raml ve Elbu Şehap köyleri arasındaki yola yerleştirilen bombanın Irak ordusuna ait bir askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi.

Nuri, DEAŞ'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda üç askerin öldüğünü, bir askerin yaralandığını kaydetti.

Saldırının ardından Dakuk ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı bilgisini veren Nuri, operasyonun ilçenin güneyindeki kırsal bölgede de devam edeceğini aktardı.

DEAŞ, 21 Ocak'ta da Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde ordu güçlerine saldırı düzenlemiş, olayda 11 Irak askeri hayatını kaybetmişti.

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