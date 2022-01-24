DEAŞ Kerkük'te Irak ordusuna saldırdı: Üç ölü Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde yol kenarına tuzakladığı bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu üç Irak askerinin öldüğü, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

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