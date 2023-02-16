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Dünya

Depremde hayatını kaybeden Azerbaycanlı öğrenciler Bakü'ye getirildi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden 4 Azerbaycanlı öğrencinin cenazeleri Bakü'ye getirildi.

09:30 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Kahramanmaraş merkezli deprem

Kahramanmaraş merkezli deprem

Malatya'da yaşadıkları evin depremde yıkılması nedeniyle hayatlarını kaybeden ve cansız bedenlerine 14 Şubat'ta ulaşılan Samir Guliyev, Şahin Veliyev, Hümam İsmayıllı ve Gündüz Nezerzade'nin cenazelerini Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

İnönü Üniversitesinde eğitim aldıkları belirtilen öğrencilerden biri Gence'de, biri Gedebey'de, ikisi de Sumgayıt'ta defnedilecek.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde 10 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti.


#Kahramanmaraş
#deprem
#Azerbaycan
#öğrenci
#cenaze
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Depremde hayatını kaybeden Azerbaycanlı öğrenciler Bakü'ye getirildi
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