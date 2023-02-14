|
Dünya

Depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları üç bin 688'e çıktı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de etkilendi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 688'e, yaralı sayısı 14 bin 749'a yükseldi.

14:31 . 14/02/2023 Salı
AA
Suriye

Suriye

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 274 kişi öldü, 12 bin 400'den fazla kişi yaralandı.


Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.Depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1414 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 349 kişi yaralandı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 3 bin 688'e, yaralı sayısı ise 14 bin 749'a çıktı.

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor. Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.



#Asrın felaketi
#DEPREM
#Kahramanmaraş
#suriye
2 saat önce
default-profile-img
Depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları üç bin 688'e çıktı
Deprem bölgesindeki esnafın kredi borcuna erteleme
Anaokulları ne zaman açılacak?
Esnafın düşük faizli kullandıkları düşük faizli kredi borçları ertelendi
Peygamber Efendimizin yaptığı deprem duası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu felaketin de üstesinden geleceğiz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.