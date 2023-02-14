Depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları üç bin 688'e çıktı

Depremin vurduğu Suriye’de durum her geçen gün ağırlaşıyor. Can kayıplarının ve yaralanmaların yoğun olduğu ülkenin kuzey bölümüne henüz ciddi bir yardım ulaşmazken, bölge halkı “Yalnız bırakıldık” siteminde bulundu. Başta İdlib olmak üzere kuzeydeki kentlerde hastanelerde yeterli sayıda doktor yok. İlaç, barınak ve yemek konusunda mağdur olan halk, ambargo uygulayan rejime, “Göz göre göre ölmemizi beklemeyin, yardımların ulaşması için kapıları açın” çağrısında bulundu.