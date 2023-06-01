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Dünya

Dikkat çeken görüşme trafiği: CIA Direktörü Yunanistan'da

Amerikalı istihbarat yetkilisi William Burns, 11 yıl sonra bir ilke imza atarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Burns'ün buradaki temaslarının verimli geçtiği belirtiliyor.

17:51 . 1/06/2023 Perşembe
Diğer
William Burns

William Burns

ABD'den Yunanistan'a istihbarat yetkilisi düzeyinde kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns; Yunanistan'da temaslarda bulundu.

"Görüşmeler verimliydi"

Yunan basınından Ta Nea gazetesinin isim belirtmediği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Burns'ün, bölgeye yaptığı ziyaretler kapsamında salı günü de Yunanistan'a giderek resmi temaslar kurduğu belirtildi.

11 yıl sonra bir ilk

Görüşmelerin verimli geçtiği aktarılan haberde, Burns'ün dün sabah Atina'dan ayrıldığı ifade edildi.

Bunun, bir CIA Direktörü'nün 11 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret olduğuna işaret edilerek, ziyaretin ABD-Yunanistan ilişkilerinin iyi bir seviyede seyretmesinin de sonucu olduğu öne sürüldü.

Yunanistan yorumu: ABD için önemli müttefik

Yunanistan'ın ABD için "öngörülebilir" ve önemli bir müttefik olduğu savunulan haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da bir konferansa katılmak üzere haziranda Atina'ya geleceği kaydedildi.



#William Burns
#Yunanistan
#CIA
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