Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu için Lvivde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı
AVRUPA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu için Lviv'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Çavuşoğlu’nun, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba’yla Lviv’deki görüşmesinde gizlilik ve güvenliğe büyük önem verildi. Polonya’dan zırhlı araçla Ukrayna’ya geçen heyetin ziyaret saati ve güzergahı hiç duyurulmadı. Ortak basın toplantısı da Çavuşoğlu kentten ayrıldıktan sonra yayınlandı. Güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemi alan Ukrayna yer yer barikatlar kurdu.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu için Lvivde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Lviv'de görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun barış için Moskova-Lviv hattında yürüttüğü mekik diplomasisinin Ukrayna ayağında üst düzey güvenlik uygulandı. Moskova sonrası Polonya’ya geçerek geceyi burada geçiren Çavuşoğlu, kara yoluyla Ukrayna’ya gitti.

Çavuşoğlu’nun ziyareti süresince bulunduğu mekanlar ve güzergahların bilgileri paylaşılmadı. Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba görüşmesi, ülkede görece korunaklı olan Lviv kentinde gerçekleştirildi. Türk heyeti Polonya sınırından zırhlı araç konvoyuyla ülkeye girdi.

GÜZERGAHTA SIKI KORUMA

  • Ukrayna tarafı olası provokasyon endişeleri doğrultusunda yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Yol boyunca da çok sayıda Ukrayna askeri güzergah güvenliği için görevlendirildi. Çevre emniyeti ve barikatlarla da güvenlik desteklendi. Görüşmeye yönelik olarak da Ukrayna tarafının talebi üzerine yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı. Lviv’de düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak basın mensupları listesi hassasiyetle yapıldı. Türk tarafı katılacak Türk basın mensupları listesini sunarken, Ukrayna tarafı da bir katılımcı basın mensubu listesi yaptı. Listelerde bulunmayanlar görüşmeye alınmadı.

CANLI YAYINA İZİN VERİLMEDİ

Toplantının yeri ve zamanı, kısa süre kalana kadar gizli tutuldu. Öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmeyi izleyecek basın mensuplarına yer ve zaman bilgisi toplantıya saatler kala bildirildi. Toplantı salonuna canlı yayın teçhizatları alınmadı, ortak basın toplantısının canlı yayınlanmasına izin verilmedi. Toplantı Lviv’de bir kamu binasında yapıldı. Basın mensupları, Ukraynalı yetkililer tarafından, yayınlarda toplantının yapıldığı mekana ilişkin bilgi verilmemesi konusunda uyarıldı. Bina içerisinde, binaya işaret eden görsellerin bulunduğu bölgelere kameraların döndürülmesi dahi istenmedi.

ÇIKANA KADAR YAYIN YOK

  • Ortak basın toplantısının televizyon kanallarında yayınlanmasına ilişkin de bir ambargo süresi uygulandı. Ukrayna tarafının talebi üzerine Çavuşoğlu kentten ayrılıncaya kadar toplantı görüntülerinin yayınlanmasına ambargo konuldu. Yine karşılama ve uğurlama, Türk heyeti taşıyan konvoyda alınan özel güvenlik tedbirleri fotoğraflara yansıdı. Bakan Çavuşoğlu’nun toplantıya uzun namlulu silahlı korumalar eşliğinde gelişi sırasında etrafındaki güçlü koruma çemberi dikkat çekti. Türk güvenlik görevlileri ve istihbarat teşkilatı tarafından özenle uygulanan koruma tedbirleri dahilinde uzun namlulu silahlarla teçhizatlı CAT timleri Türk heyetin çevresinde kuş uçurtmadı. Heyet, önceki gün sabah saatlerinde girdiği Ukrayna topraklarından akşama doğru güvenle çıkış yaptı.

Bakan Çavuşoğlu Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi
OYNAT 00:28
Bakan Çavuşoğlu Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, bugün ise Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Lviv kentine Ukrayna'yla olan dayanışmayı göstermek için geldiğini ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

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