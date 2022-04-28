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Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Parlatıno Başkanı Giacoppo ile görüştü
AMERİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Parlatıno Başkanı Giacoppo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Panama’da, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Başkanı Silvia Giacoppo'yu ziyarette bulundu.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Parlatıno Başkanı Giacoppo ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözlemci üyeliği, bölgeyle ilişkilerimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, merkezi Panama'da bulunan PARLATINO'ya Ekim 2021'de gözlemci üye olarak katılmıştı.

Türkiye'den Panama'ya Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna 23 Nisan’da Uruguay’dan başlamış, ardından da Brezilya, Ekvador ve Kolombiya’yı ziyaret etmişti.

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