Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Parlatıno Başkanı Giacoppo ile görüştü

Filmleri aratmayan operasyon: ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takası Türkiye’de yapıldı

ABD ile Rusya, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu takas etti. Filmleri aratmayan takas operasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği içinde Türkiye'de gerçekleşti.