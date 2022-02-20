Dünya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistanda ilim insanlarıyla buluştu
ASYA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da ilim insanlarıyla buluştu

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ravalpindi şehrinde ilim insanlarıyla bir araya geldi. Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri ile görüşmesinin ardından Erbaş, beraberindeki heyetle Ravalpindi'deki Eidgah Şerif Türbesi'ne geçti.

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Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistanda ilim insanlarıyla buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Türbe ziyaretinin ardından ilim insanlarıyla bir araya geldiği Eidgah Şerif Türbesi kompleksinde konuşan Erbaş, alimlerin toplumların temel dinamikleri ve rehberleri olduğunu ifade ederek, bir toplumda iyiliklerin yayılması ve kötülüklerin ortadan kaldırılmasının alimlerin eliyle olduğunu söyledi.

Erbaş, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'deki din eğitimi ve ilmi çalışmalar konusunda Pakistan ile iş birliği yapacaklarını belirterek, "Daha iyi noktalara gelmek için güçlerimizi birleştireceğiz. Gençlerimizi doğru dini bilgiyle Kur'an ve sünnete dayalı dini bilgiyle yetiştirme noktasında iş birliği yapacağız." ifadesini kullandı.

"Gönüllerimiz komşu"

Pakistan ile Türkiye arasında kara sınırı olmadığını anımsatan Erbaş, "Ülkeler olarak sınırımız yok ama kalplerimiz, gönüllerimiz bitişik. Gönüllerimiz komşu." dedi.

Erbaş, peygamber varisleri alimlerin her zaman sevgiyi, muhabbeti, aşkı, heyecanı, birliği ve beraberliği yaşatmak için kilometrelerce uzak yerlere gittiklerini söyleyerek, özellikle tasavvuf yoluyla İslam'ın gönülleri nurlandırması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Görüşmede, Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Kripto paralar caiz mi?
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Son yıllarda bir yatırım aracı olarak görülen ve büyük şirketlerin alım-satım işlemlerinde kullandığı kripto paraların caiz olup olmadığı merak ediliyor.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber canlı yayınında konuya açıklık getirdi.
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Kendisine yöneltilen 'Kripto paralar caiz mi?' sorusuna yanıt veren Erbaş şu ifadeleri kullandı:
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\"Kripto para caizdir denilemiyor.
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Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz.
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Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik.
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Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor.
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Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz.\"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Kripto paralar caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen 'Kripto paralar caiz mi?' sorusuna yanıt verdi. Erbaş, kripto paraların güvenilir olmaması ve istismara açıklığı nedeniyle, "Şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz." dedi. Erbaş, konunun araştırılması için kurumda görevli uzmanların bir tez hazırladığını da duyurdu.

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