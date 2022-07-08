Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milyonlarca hacı adayının bulunduğu Arafat'ta Vakfe duasını irad etti.

Binlerce hacı adayı "amin" nidalarıyla duaya iştirak etti.

#CANLI Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Arafat'ta vakfe duası yapıyor. https://t.co/PvvN8e0A8s — Yeni Şafak (@yenisafak) July 8, 2022

Şeytan taşlanacak

Vakfe duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek olan hacı adayları, Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak.

Müzdelife’deki vakfenin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek olan hacı adayları, son kez şeytan taşlama ibadetinde bulunacak.

Daha sonra Kâbe’ye giderek ziyaret tavafı yapacak olan hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıkacak.

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Salgın sebebiyle iki yıl aradan sonra hac heyecanı yaşanırken, üçte bir oranındaki kontenjan sebebiyle herhangi bir yığılma ya da izdiham olmadığı, hacı adaylarının çok rahat şekilde vakfe ibadetlerini yerine getirdikleri kaydedildi.