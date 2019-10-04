Doğu Türkistan'da keşfedildi: Çin 115 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu Doğu Türkistan'da keşfedildi: Çin 115 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu Çin, Uygur Türklerinin bulunduğu Doğu Türkistan'da 115 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti. Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

Haber Merkezi 04 Ekim 2019, 11:39 Son Güncelleme: 04 Ekim 2019, 13:36 AA