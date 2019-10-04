Dünya Doğu Türkistanda keşfedildi Çin 115 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu
ASYA

Doğu Türkistan'da keşfedildi: Çin 115 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu

Doğu Türkistan'da keşfedildi: Çin 115 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu

Çin, Uygur Türklerinin bulunduğu Doğu Türkistan'da 115 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti. Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Çin’de 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfi.
Çin’de 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfi.

Çin’de Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Doğu Türkistan Bölgesi’nde 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.

  • Şinhua ajansının haberine göre, Çin’in PetroChina şirketi tarafından, Doğu Türkistan’ın güneyinde yer alan tarım havzasındaki arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük rezerve sahip olduğu belirlenen doğal gaz bulundu.

Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
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Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında Uygur Müslümanlarına işkenceye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde elleri ve gözleri bağlanmış Uygur Müslümanlarının Çin polisi nezaretinde gruplar halinde yürütülerek trenlerden indirildiği görülüyor. Uygur Müslümanlarının tutulduğu toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Doğal gaz üretimi gelecek ay başlayacak

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Tien Cün, gaz keşif alanında yapılan kuyu testlerinin başarılı olduğunu belirterek, bölgede düzenli doğal gaz üretimine gelecek ay başlamayı planladıklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

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