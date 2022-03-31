Dolmabahçe buluşması sonrası Rusya ve Ukrayna'dan ılımlı mesajlar
Dolmabahçe buluşmasından sonra Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı mesajlarında olumlu ifadeler yer almaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’daki masaya atıfta bulunarak “Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı” dedi. Ukrayna Başkanlık Ofisi’nden Ihor Zhovkva da Rusya’nın ilk kez ültimatomlar vermek yerine kendilerini dinlediğini söyledi.
Dolmabahçe buluşmasından sonra Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı mesajlarında olumlu ifadeler de yer almaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’daki masaya atıfta bulunarak “Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı” dedi.
SOMUT TEKLİFLER KAĞIDA DÖKÜLDÜ
Müzakerelerde henüz umut verici bir sonuca ulaşılamadığını belirten Peskov, “Öncelikle meslektaşım Vladimir Medinskiy (Rus müzakere heyeti başkanı) daha detaylı bilgiler verecek. İkinci olumlu gelişme ise Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı. Genel olarak bakınca çok umut veren şeyler söyleyemeyiz. Bazı adımlar uzun süre alacak” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul’da yapılan müzakerelerde, Ukrayna’nın ilk kez Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı koşulları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.
RUSYA ÜLTİMATOM VERMEDİ
Ukrayna Başkanlık Ofisi’nden Ihor Zhovkva, İstanbul’daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna’nın tutumunu dinlediğini söyledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler için “kesinlikle ilerleme sağlandı” ifadelerini kullanan Zhovkva, Rusya ile toprak pazarlığı yapılmayacağını da sözlerine ekledi.