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Dünya Dolmabahçe buluşması sonrası Rusya ve Ukraynadan ılımlı mesajlar
AVRUPA

Dolmabahçe buluşması sonrası Rusya ve Ukrayna'dan ılımlı mesajlar

Dolmabahçe buluşmasından sonra Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı mesajlarında olumlu ifadeler yer almaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’daki masaya atıfta bulunarak “Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı” dedi. Ukrayna Başkanlık Ofisi’nden Ihor Zhovkva da Rusya’nın ilk kez ültimatomlar vermek yerine kendilerini dinlediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolmabahçe buluşması sonrası Rusya ve Ukraynadan ılımlı mesajlar
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Dolmabahçe buluşmasından sonra Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı mesajlarında olumlu ifadeler de yer almaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’daki masaya atıfta bulunarak “Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı” dedi.

SOMUT TEKLİFLER KAĞIDA DÖKÜLDÜ

  • Müzakerelerde henüz umut verici bir sonuca ulaşılamadığını belirten Peskov, “Öncelikle meslektaşım Vladimir Medinskiy (Rus müzakere heyeti başkanı) daha detaylı bilgiler verecek. İkinci olumlu gelişme ise Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı. Genel olarak bakınca çok umut veren şeyler söyleyemeyiz. Bazı adımlar uzun süre alacak” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul’da yapılan müzakerelerde, Ukrayna’nın ilk kez Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı koşulları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

RUSYA ÜLTİMATOM VERMEDİ

Ukrayna Başkanlık Ofisi’nden Ihor Zhovkva, İstanbul’daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna’nın tutumunu dinlediğini söyledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler için “kesinlikle ilerleme sağlandı” ifadelerini kullanan Zhovkva, Rusya ile toprak pazarlığı yapılmayacağını da sözlerine ekledi.

Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
FOTOĞRAF 9
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Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de katıldı.
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Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturması dikkat çekti.
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ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ<br>Roman Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.
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İstanbuldaki barış görüşmesinde Roman Abramovich detayı<br><br>Abramovich ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.
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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ<br>Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basına yaptığı açıklamada Abramovich'in Türkiye'deki görüşmelerde bulunduğunu doğrularken, heyetin resmi bir üyesi olmadığını da belirtti.
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'Abramoviç, Rusya ve Ukrayna arasında belirli temasların sağlanmasına yardımcı oluyor. Heyetin resmi bir üyesi değil. Ama yine de o bizim tarafımızda İstanbul'daki müzakerelerde yer alıyor. İki taraf arasında temas kurabilmek için her iki taraftan da onay almanız gerekiyor. Abramoviç’in durumunda her iki taraftan da onay var.' şeklinde konuştu.
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Peskov; 'Barış görüşmelerinin umut vadedip vadetmediğini bugün ya da yarın göreceğiz' dedi.
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Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
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Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir isim de yer aldı. Zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramoviç de görüşmeye katıldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor, ancak Rusya heyetinin üyesi değil' dedi.

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