Dolmabahçe buluşması sonrası Rusya ve Ukrayna'dan ılımlı mesajlar

'Abramoviç, Rusya ve Ukrayna arasında belirli temasların sağlanmasına yardımcı oluyor. Heyetin resmi bir üyesi değil. Ama yine de o bizim tarafımızda İstanbul'daki müzakerelerde yer alıyor. İki taraf arasında temas kurabilmek için her iki taraftan da onay almanız gerekiyor. Abramoviç’in durumunda her iki taraftan da onay var.' şeklinde konuştu.