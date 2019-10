Donald Trump: İyi haberler geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." açıklamasında bulundu.

Daha iyi bilgiler de gelecek

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Good news seems to be happening with respect to Turkey, Syria and the Middle East. Further reports to come later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019

Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.