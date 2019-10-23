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AMERİKA

Donald Trump: İyi haberler geliyor

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye hakkında açıklamada bulundu. Trump, ''Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." dedi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." açıklamasında bulundu.

Daha iyi bilgiler de gelecek

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.

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