Dünya Dostluğumuzun simgesi olsun
ASYA

Dostluğumuzun simgesi olsun

Dostluğumuzun simgesi olsun

Pakistan’da, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu hizmet binasının, geçmişi köklü tarihe dayanan Türkiye ve Pakistan arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşliğin sembolü olmasını diliyorum” dedi. Çavuşoğlu, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın Karaçi’deki anıt mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan’da, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İstikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik
  • Türk halkı ile Pakistan halkının tarih, din ve inanç ortaklığı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında alt kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteği hiç unutmadıklarını belirtti. Çavuşoğlu, hizmet binasının sadece burada yaşayan Türklere değil, Pakistan vatandaşlarına da hizmet edeceğini söyledi. Açılan konsolosluk hizmet binasına ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu, “Bu konsolosluk hizmet binasının, geçmişi köklü tarihe dayanan Türkiye ve Pakistan arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşliğin de sembolü olmasını diliyorum” diye konuştu.

CİNNAH’IN MEZARINA ÇELENK BIRAKTI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan ziyaretinde ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın Karaçi’de bulunan anıt mezarını da ziyaret edip çelenk bırakarak, dua etti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye-Pakistan dostluğunun baş mimarlarından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’ı saygı ve rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FIRTINASI

  • Çavuşoğlu’na Pakistan ziyaretinde, Pakistan TV’de izlenme rekoru kıran Diriliş Ertuğrul oyuncuları Nurettin Sönmez ve Ayberk Pekcan da eşlik etti. Pak-Türk Maarif Okullarında öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya gelen oyuncuların katılımına ilişkin Çavuşoğlu, “Onlar bizim yumuşak gücümüzdür” dedi.
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