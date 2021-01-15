Dostluğumuzun simgesi olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan’da, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.
- Türk halkı ile Pakistan halkının tarih, din ve inanç ortaklığı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında alt kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteği hiç unutmadıklarını belirtti. Çavuşoğlu, hizmet binasının sadece burada yaşayan Türklere değil, Pakistan vatandaşlarına da hizmet edeceğini söyledi. Açılan konsolosluk hizmet binasına ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu, “Bu konsolosluk hizmet binasının, geçmişi köklü tarihe dayanan Türkiye ve Pakistan arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşliğin de sembolü olmasını diliyorum” diye konuştu.
CİNNAH’IN MEZARINA ÇELENK BIRAKTI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan ziyaretinde ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın Karaçi’de bulunan anıt mezarını da ziyaret edip çelenk bırakarak, dua etti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye-Pakistan dostluğunun baş mimarlarından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’ı saygı ve rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL FIRTINASI
- Çavuşoğlu’na Pakistan ziyaretinde, Pakistan TV’de izlenme rekoru kıran Diriliş Ertuğrul oyuncuları Nurettin Sönmez ve Ayberk Pekcan da eşlik etti. Pak-Türk Maarif Okullarında öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya gelen oyuncuların katılımına ilişkin Çavuşoğlu, “Onlar bizim yumuşak gücümüzdür” dedi.