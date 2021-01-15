Dostluğumuzun simgesi olsun Dostluğumuzun simgesi olsun Pakistan’da, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu hizmet binasının, geçmişi köklü tarihe dayanan Türkiye ve Pakistan arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşliğin sembolü olmasını diliyorum” dedi. Çavuşoğlu, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın Karaçi’deki anıt mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Kıymet Sezer 15 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 15 Ocak 2021, 02:05 Yeni Şafak