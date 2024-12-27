DSÖ Direktörü ve BM heyeti ölümden döndü: Yemen'e 100 uçakla saldırı

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi'nin canlı yayında konuştuğu sırada ABD, İngiltere ve İsrail savaş uçakları, Sana ve Hudeyde kentine saldırı düzenledi. Sana'daki saldırıda 3 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı. Hudeyde'de ise 1 kişi hayatını kaybetti. İsrail basını, ilk saldırıya 100 savaş uçağının katıldığını yazarken, Sana'da elektrik santrali ve havalimanı ile, Hudeyde limanının vurulduğu duyuruldu. Bombardıman sonrası Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kule ve pistler kullanılamaz hale gelirken, havalimanının pek çok noktasında geniş çaplı hasar oluştu. İsrail saldırısı sırasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sana'da havalimanında uçak beklemekte olduklarını, DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin güvende olduğunu bildirdi. Husilerin lideri Abdülmelik El Husi, gerçekleşen saldırılar arasında yaptığı açıklamada, "Yemen, Gazze'ye destek vermek amacıyla askeri saldırılarına devam edecek ve durmayacak. Uluslararası baskılara rağmen İsrail'e saldırmaya devam edeceğiz" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Yemen'de Husilere yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.