Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait savaş uçağını düşürdü

, yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere koalisyonunun Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına karşı operasyon yapıldığını belirtti.

, yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere koalisyonunun Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına karşı operasyon yapıldığını belirtti.

Husilerden sekiz füze ve 17 İHA'lı saldırı

Husilerden sekiz füze ve 17 İHA'lı saldırı

USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona ait muharip gemilerin hedef alındığını

USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona ait muharip gemilerin hedef alındığını

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay "

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay "

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.