Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait savaş uçağını düşürdü

Husiler, ABD'nin 'dost ateşi' sonucu düştüğü F-18 savaş uçağını kendilerinin düşürdüğünü açıkladı.
ABD dün, Yemen'deki İran destekli Husilere ait bir füze deposu ile komuta merkezine yönelik hava saldırıları düzenlemişti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere koalisyonunun saldırılarına karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Husilerin saldırısına Kızıldeniz'deki muharip gemilerin karşı saldırı yaptığına dikkati çeken Seri, bu esnada ABD ordusuna ait F-18 tipi bir savaş uçağının düştüğünü aktardı. ABD ise konuya ilişkin yapığı açıklamada F-18 tipi bir savaş uçağının "dost ateşi" sonucu düştüğünü ifade etmişti.
Yemen'deki
, Kızıldeniz'de
ordusuna ait
tipi bir
nı düşürdüklerini açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri
, yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere koalisyonunun Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına karşı operasyon yapıldığını belirtti.
Husilerden sekiz füze ve 17 İHA'lı saldırı
Seri, operasyonda "
USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona ait muharip gemilerin hedef alındığını
" ifade ederek, "
8 füze ve 17 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini
" bildirdi.
Husilerin saldırısına Kızıldeniz'deki muharip gemilerin karşı saldırı yaptığına dikkati çeken Seri, bu esnada ABD ordusuna ait
F-18 tipi bir savaş uçağı
nın düştüğünü aktardı.
ABD savaş uçağının 'dost ateşi' sonucu düştüğünü açıklamıştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "
" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "
" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" kaydedilmişti.
Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay "
" olarak değerlendirilmişti.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "
Refah Muhafızı Operasyonu
" adında çok uluslu "
" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
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