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Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de operasyon: Üç ABD savaş gemisi 'tam isabet' vuruldu

Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de operasyon: Üç ABD savaş gemisi 'tam isabet' vuruldu

19:3327/09/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yemen'deki Husiler, terör devleti İsrail'e destek vermek amacıyla Kızıldeniz'de seyir halinde olan gemileri vurmaya devam ediyor. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Filistin halkının gördüğü zulme ve Yemen'in ABD ile İngiltere tarafından maruz kaldığı saldırılara karşılık Kızıldeniz'de nitelikli bir askeri "operasyon" gerçekleştirdiklerini ifade etti. Operasyonda 23 balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını aktaran Seri, üç ABD savaş gemisinin tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 3 ABD savaş gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin halkının gördüğü zulme ve Yemen'in ABD ile İngiltere tarafından maruz kaldığı saldırılara karşılık Kızıldeniz'de nitelikli bir askeri "operasyon" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üç ABD gemisi 'tam isabetle' vuruldu

Seri, bu "operasyonda" İsrail'e destek vermek için Kızıldeniz'de seyir halinde olan 3 ABD savaş gemisinin hedef alındığını kaydetti.

Söz konusu saldırıda 23 balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını aktaran Seri, 3 geminin de tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

Seri, söz konusu "operasyonun" Aksa Tufanı'na destek kapsamındaki en geniş kapsamlı olduğunu ve aynı zamanda İsrail'in bazı kentlerine düzenlenen saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

"Nitelikli saldırılar düzenlemeye hazırız"

Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Tel Aviv ve Askalan kentlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Filistin ve Lübnan halkına destek amacıyla Husilerin buna benzer "nitelikli saldırılar" düzenlemeye hazır olduğunu dile getirdi.




#ABD
#israil
#Yemen
#Husiler

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