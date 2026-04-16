Dubai’deki Burj Al Arab oteli 18 aylık restorasyon için kapatılacak

00:0916/04/2026, Perşembe
AA
Burj Al Arab oteli 25 yılı aşkın süredir Dubai silüetinin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.
İran'ın misilleme saldırılarının hedefi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Burj Al Arab otelinin kapsamlı bir restorasyon projesi kapsamında 18 ay süreyle kapatılacağı bildirildi.

Otel temsilcilerinin BAE basınından The National'a verdiği bilgiye göre, ülkenin sembol yapılarından biri olarak kabul edilen Burj Al Arab’da geniş kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Dubai kentinde bulunan ve kapsamlı bir restorasyon projesi kapsamında 18 ay süreyle kapatılacak olan Burj Al Arab oteli 25 yılı aşkın süredir Dubai silüetinin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Otelde yürütülecek restorasyon kapsamında otelin iç mekanlarının yenilenmesinin planlandığı, ancak yapının özgün kimliğinin korunmasının hedeflendiği belirtildi.
1999 yılında açılan ve yelken formundaki mimarisiyle kentin simgelerinden biri haline gelen Burj Al Arab, uluslararası turizm sektöründe Dubai’nin en tanınmış yapıları arasında yer alıyor.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Dubai makamlarının bir İHA'yı etkisiz hale getirdiği, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığı belirtilmişti.



