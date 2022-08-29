Dünya Duginden dikkat çeken sözler Suikastın hedefi ben değil kızımdı
AVRUPA

Dugin'den dikkat çeken sözler: Suikastın hedefi ben değil kızımdı

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından Alexander Dugin, kızı Daria Dugina'nın bombalı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak basına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
​Duginden dikkat çeken sözler: Suikastın hedefi ben değil kızımdı
Dugin'den kızının suikasti ile ilgili açıklamalar.

Rusya’nın en önemli siyaset uzmanlarından Alexander Dugin'in kızı Daria Dugina'nın 20 Ağustos'ta Moskova'da öldürülmesi, Rusya’yı ayağa kaldırmıştı. 29 yaşındaki gazeteci Dugina, babasına ait araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Ukrayna saldırıyla ilgisi olmadığını savunsa da Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etmişti. Rusya, Dugina'yı öldürme planını Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un gerçekleştirdiğini savunmuştu.

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'HEDEF BEN DEĞİLDİM, KIZIMDI! HATA YAPMADILAR'

  • Suikastla ilgili Rus Channel One için hazırlanan belgeselde konuşan Dugin, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını söyledi. "Daria Dugina neden öldürüldü" isimli belgeselde konuşan Dugin, "Bir hata yoktu. Hedef kızımdı. Onu öldürmek için her şeyi yaptılar" dedi.
  • Kızının Rusya'yla ilgili siyasi fikirleri yüzünden hedef alındığını kaydeden Dugin "Güçlü devlet fikrini savunuyordu" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Dugin, suikastın sorumlusunun Ukrayna olduğunu yineledi.

Dugina suikaste uğramadan önce FETÖ uyarısı yapmıştı
OYNAT 00:42
Dugina suikaste uğramadan önce FETÖ uyarısı yapmıştı
Dün gece suikaste uğrayan Rus siyaset bilimci ve aynı zamanda Putin'in akıl hocası olduğu bilinen Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, Rusya Savunma Bakanlığı kanalında FETÖ uyarısı yapmıştı.Dugina, ''Bozkurtlar, milliyetçi bir hareket. Kırım'da öyle bir sabotajcı grup yok. Ama Ukrayna'da ABD kontrolündeki Fetullahçılar var. Gülen'in kitapları Ukraynalı askerlerden çıktı'' demişti.

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