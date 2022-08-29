Dugin'den dikkat çeken sözler: Suikastın hedefi ben değil kızımdı

Rusya’nın en önemli siyaset uzmanlarından Alexander Dugin'in kızı Daria Dugina'nın 20 Ağustos'ta Moskova'da öldürülmesi, Rusya’yı ayağa kaldırmıştı. 29 yaşındaki gazeteci Dugina, babasına ait araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Ukrayna saldırıyla ilgisi olmadığını savunsa da Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etmişti. Rusya, Dugina'yı öldürme planını Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un gerçekleştirdiğini savunmuştu.
'HEDEF BEN DEĞİLDİM, KIZIMDI! HATA YAPMADILAR'
- Suikastla ilgili Rus Channel One için hazırlanan belgeselde konuşan Dugin, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını söyledi. "Daria Dugina neden öldürüldü" isimli belgeselde konuşan Dugin, "Bir hata yoktu. Hedef kızımdı. Onu öldürmek için her şeyi yaptılar" dedi.
- Kızının Rusya'yla ilgili siyasi fikirleri yüzünden hedef alındığını kaydeden Dugin "Güçlü devlet fikrini savunuyordu" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Dugin, suikastın sorumlusunun Ukrayna olduğunu yineledi.