Dünya Dünya bu skandalı konuşuyor Almanya ve Ukrayna görüşmesine yapay zeka girdi
AVRUPA

Dünya bu skandalı konuşuyor: Almanya ve Ukrayna görüşmesine 'yapay zeka' girdi

Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey de Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Ancak görüşmenin gerçek belediye başkanıyla değil, bir yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya bu skandalı konuşuyor: Almanya ve Ukrayna görüşmesine yapay zeka girdi
Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Almanya’nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede sahte Klitschko'nun Berlin’deki Ukraynalı mültecilerin durumunu ve onlar için yardım kampanyaları düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili sorular yöneltti.

Ancak kısa süre sonra görüşmedeki adamın Klitschko olmadığı anlaşıldı. Giffey olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dijital ortamlarda güveni sarsma, Ukrayna ortaklarının ve müttefiklerinin itibarını sarsmak için çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılıyor" dedi.

BÜYÜKELÇİ TARAFINDAN TEYİT EDİLDİ

Olayın ne şekilde ortaya çıktığı konusunda ise Frerichs başka detaylar verdi. Şüphe üzerine Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk ile temasa geçildiğini aktaran Frerichs, "Başkanın muhatabının Vitali Klitschko olmadığına dair şüpheler vardı. Görüşmenin ilerleyişi ve konunun belirlenmesi konusunda Berlin tarafında şüpheler oluştu. Muhatabın Klitschko olmadığı Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnyk tarafından teyit edildi" ifadelerini kullandı.

YAPA ZEKA KULLANILDIĞINDA DAİR ŞÜPHELER VAR

Öte yandan, Berlin tarafı muhatabın Klitschko'yu taklit eden biri olarak tanımlarken hem Alman medyası hem de Batı medyası ortaya yapay zeka iddialarını attı.

Devlet Kriminal Dairesi'nin hala soruşturduğu olayda internet korsanlarının Klitschko'ya benzer sanal bir karakter oluşturduğu iddia edildi.

Yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu iddia edilen karakterin kim olduğu veya kimler tarafından yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğunun tespiti için çalışıldığı aktarıldı.

RUSYA'NIN MI PARMAĞI VAR?

Berlin Belediye Başkanı'nın bir yapay zeka kurbanı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada ve Alman basınında olayda, Rus gizli servisinin parmağı olabileceği yorumları yapıldı.

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