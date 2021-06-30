Dünya Dünya Sağlık örgütü Aşıları tam olanlar maske takmalı
AMERİKA

Dünya Sağlık örgütü: Aşıları tam olanlar maske takmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Kovid-19 aşıları tam olanları maske takmaya ve diğer önlemleri almaya çağırdı. DSÖ'ye göre delta varyantına karşı maske kullanımı önemli.

Haber Merkezi Diğer
Dünya Sağlık örgütü: Aşıları tam olanlar maske takmalı
DSÖ yetkilileri aşıları tam olanları maske takmaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Covid-19 aşıları tam olanları maske takmaya ve diğer önlemleri almaya çağırdı.

DELTA VARYANTINA KARŞI ÖNLEM

Euronews'ta yer alan habere göre ABD'de de Los Angeles idaresinden yapılan açıklamada, Delta varyantına karşı bir önlem olarak herkesin içeride maske takmasının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.

Ülkeler, Hindistan'da ilk tespit edildiğinden bu yana en az 85 ülkeye yayılan virüsün oldukça bulaşıcı bir formu olan Delta varyantına karşı önlemler alıyor.

Fransa’da delta varyantı yeni vakaların yüzde 20’sinde görüldü: Sonbaharda 4. dalga gelebilir
DÜNYA
Fransa’da delta varyantı yeni vakaların yüzde 20’sinde görüldü: Sonbaharda 4. dalga gelebilir

Türkiye'de 134 kişide Delta varyantı görüldü
KORONAVİRÜS
Türkiye'de 134 kişide Delta varyantı görüldü
Abone Ol Google News
Sümela yarın açılıyor

'Sümela' yarın açılıyor

​Restorasyon bitti: Hiç görülmeyen yerler ziyarete açılacak
Sinema salonları açılıyor

Sinema salonları açılıyor

İşte temmuz ayında vizyona girecek filmlerin listesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna sert eleştiri: Artık psikiyatrinin konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Bursa'daki sütun, UNESCO geçici miras listesinde bulunuyor.

​Bakan Elvan'dan fiyat istikrarı açıklaması.

'Büyük gürültü duyduk deprem sandık'

'Büyük gürültü duyduk deprem sandık'

Dağdan kopan parça köyde korku dolu anlar yaşattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.