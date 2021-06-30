Dünya Sağlık örgütü: Aşıları tam olanlar maske takmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Covid-19 aşıları tam olanları maske takmaya ve diğer önlemleri almaya çağırdı.

DELTA VARYANTINA KARŞI ÖNLEM

Euronews'ta yer alan habere göre ABD'de de Los Angeles idaresinden yapılan açıklamada, Delta varyantına karşı bir önlem olarak herkesin içeride maske takmasının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.

Ülkeler, Hindistan'da ilk tespit edildiğinden bu yana en az 85 ülkeye yayılan virüsün oldukça bulaşıcı bir formu olan Delta varyantına karşı önlemler alıyor.

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