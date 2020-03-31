Dünya Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti
KORONAVİRÜS

Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 269 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 402 can kaybıyla ABD takip etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 40 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı.

  • Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 269 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 402 can kaybıyla ABD takip etti.

Rus askeri doktorlar Bergamo hastanelerinde göreve başladı
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Rus askeri doktorlar Bergamo hastanelerinde göreve başladı
Geçtiğimiz günlerde İtalya sokaklarında tıbbi malzeme taşıyan Rus askeri zırhlılarının görüntüleri paylaşılmıştı. Rusya'dan İtalya'ya koronavirüs salgınını durdurmak için yardım amaçlı gönderilen Rus askeri doktorlar da, Bergamo hastanelerinde göreve başladı.


Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 305 can kaybıyla dördüncü sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı 3 bin 24 ölümün görüldüğü Fransa, 2 bin 898 ölümün görüldüğü İran, 1789 ölümün görüldüğü İngiltere ve 1039 ölümün görüldüğü Hollanda binden fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti
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