Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 269 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 402 can kaybıyla ABD takip etti.

Haber Merkezi 31 Mart 2020, 19:25 Son Güncelleme: 31 Mart 2020, 19:43 AA