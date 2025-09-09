Yeni Şafak
Ege Denizi'nde deprem: Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildi

Ege Denizi'nde deprem: Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildi

00:549/09/2025, Salı
AFAD, depreme ilişkin detayları duyurdu.
AFAD, depreme ilişkin detayları duyurdu.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.27'de meydana gelen depremin Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildiği bildirildi.

Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan bilgilendirme yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin, yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan depremin Atina'da hissedildiği de öğrenildi.




#Ege Denizi
#Deprem
#Yunanistan
#Atina
