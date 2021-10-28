Dünya El Cezire ABD Suriyeden 900 askerini yakın zamanda çekmeyecek
ORTADOĞU

El Cezire: ABD Suriye'den 900 askerini yakın zamanda çekmeyecek

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yankıları sürerken Suriye'de ABD varlığına dair yeni iddialar gündeme geldi. ABD'li yetkililere göre ABD yaklaşık 900 askerini Suriye'nin Kuzey Doğu'sundan çekmeyecek.

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Haber Merkezi Diğer
El Cezire: ABD Suriyeden 900 askerini yakın zamanda çekmeyecek
ABD Suriye'den 900 askerini yakın zamanda çekmeyecek.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yankıları sürerken Suriye'de ABD varlığına dair yeni iddialar gündeme geldi. ABD'li yetkililere göre ABD yaklaşık 900 askerini Suriye'nin Kuzey Doğu'sundan çekmeyecek.

AFGANBİSTAN VE SURİYE POLİTİKASI FARKLI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu politikası üzerinde çalışan üst düzey bir yetkilinin asistanına göre ABD'nin Afganistan ve Suriye politikası birbirinden oldukça farklı.

El Cezire'ye, ABD'nin ayrılmayacağına dair “teminatların” terör örgütü PKK/SDG liderlerine de iletildiği söylendi.

ABD Suriye'den çekiliyor
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ABD Suriye'den çekiliyor

TOPLANTI YAPILDI

Yakın zamana kadar SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel'e göre, liderlik ile askeri ve siyasi delegeler de dahil olmak üzere “ABD yönetiminin farklı sektörleri” arasında ABD'nin kara varlığının geleceğine ilişkin toplantılar yapıldı.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Suriye stratejisinde büyük bir değişikliğe giderek bölgedeki askerlerini çekme kararı almış Suriye'deki 2 bine yakın Amerikan askeri ülkelerine dönmüştü.

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