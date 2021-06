​El Salvador kripto para madenciliği için gücü volkanlardan alacak. ​

Orta Amerika'nın yoksulluk ve çete şiddeti nedeniyle ABD'ye yoğun göç veren ülkesi El Salvador'dan hem ekonomiyi toparlamak hem de göçenlerin yurda gönderdiği havalelerdeki komisyonlardan kurtulmak amacıyla Bitcoin'i yasal para birimine dönüştürmesinin ardından sürpriz bir açıklama daha geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olması, muazzam bilgisayar faaliyeti gerektirdiğinden devasa enerji tüketen kripto para madenciliğinin altından nasıl kalkacağı sorusunu beraberinde getirirken, Devlet Başkanı Nayib Bukele, çare olarak volkanik enerjiyi gösterdi.

Bukele, "Devlete ait jeotermal elektrik şirketimiz LAGeoSV'nin başkanına Bitcoin madenciliği için volkanlarımızdan çok ucuz, yüzde 100 temiz, yüzde yenilenebilir, sıfır emisyonlu enerji tesisleri için plan hazırlaması talimatını verdim" diye tweetleyerek ekledi:

REKLAM

"Bu hızla gelişecek!"

Birkaç saat sonra yeni açılmakta olan bir jeotermal kuyunun videosunu paylaşan Bukele, "Mühendislerimiz, volkanlarımızdan yaklaşık 95MW yüzde 100 temiz, sıfır emisyonlu jeotermel enerji sağlayacak yeni bir kuyu açtıklarını bana bildirdi" dedi. Bunun etrafında tam bir Bitcoin madenciliği merkezi tasarlamaya başladıklarını belirten El Salvador Devlet Başkanı, videoda kuyudan püskürenin de saf su buharı olduğunu söyledi.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋



This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT REKLAM June 9, 2021

Ancak jeotermal enerjinin hiç de masum olmadığına, doğaya ve tarıma büyük zarar verdiğine dair çevreci örgütlerin uyarıları biliniyor.