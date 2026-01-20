Elektrikler ve internet bağlantıları kesilecek mi? Uzmanlar 'Son 20 yılın en güçlü patlaması' diyerek duyurdu

Güneş'te meydana gelen devasa patlamanın şok dalgaları Dünya'ya ulaştı ve gezegenimizi manyetik bir kaosa sürükledi. Bilim insanları bu sabah itibarıyla yaşanan olayı "son 20 yılın en güçlüsü" olarak nitelendirirken, etkilerinin sanılandan çok daha ciddi olabileceği konuşuluyor.

Dünya, 2024 yılında 20 yıl aradan sonra ilk kez ölçekte en üst seviye olan 5. düzeyde bir jeomanyetik fırtına yaşamıştı. Ancak uzman Dahl, şu anki fırtınanın “2003’ten bu yana gözlemlenen en güçlü fırtına” olduğunu ifade etti.

İNTERNET VE ELEKTRİKLERDE KESİNTİ OLACAK MI?

CNN International'ın haberine göre; ABD Ulusal Hava Servisi'ne bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC), bu güneş fırtınasını 5 üzerinden 4. Seviye (Şiddetli) olarak sınıflandırdı. Peki bu ne anlama geliyor?

Uzmanlara göre bu seviyedeki bir fırtına uydu iletişimini felç etme potansiyeline sahip. Uzmanların dikkat çektiği kritik riskler şunlar:

İnternet ve Uydu Bağlantıları: Yörüngedeki uyduların zarar görmesi, küresel internet trafiğinde yavaşlamalara veya bölgesel kesintilere yol açabilir.

GPS ve Navigasyon: Harita servislerinde sapmalar ve sinyal kayıpları yaşanabilir.

Elektrik Şebekeleri: Güneş patlaması, güç hatlarında aşırı yüklenmeye neden olabilir.





UÇUŞLAR İÇİN KIRMIZI ALARM

Tehlike sadece yeryüzü için değil. SWPC; NASA, Havacılık İdaresi (FAA) ve havayolu şirketlerine acil kodlu uyarılar geçti.

Özellikle kutup rotasını kullanan yolcu uçakları ve alçak Dünya yörüngesindeki astronotlar için yüksek radyasyon riski bulunuyor. Bu durum, uçuş rotalarının zorunlu olarak değiştirilmesine ve aksamalara neden olabilir.

GÖKYÜZÜNDE NADİR GÖRÜLEN IŞIKLAR

Manyetik fırtınanın etkisiyle Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), normalde hiç görülmeyen enlemlere kadar inebilir. Ancak bu güzellik, arkasındaki "teknolojik tehdidin" üzerini örtmemeli.

‘BİTTİ SANMAYIN YENİLERİ YOLDA’

Güneş üzerindeki aktif leke bölgesi durulmuş değil. Araştırmacılar, önümüzdeki günlerde yeni ve daha şiddetli patlamaların yaşanabileceğini belirtiyor.



