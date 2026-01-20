Elektrikler ve internet bağlantıları kesilecek mi? Uzmanlar 'Son 20 yılın en güçlü patlaması' diyerek duyurdu

Dünya şu anda 2003 yılından bu yana görülen en şiddetli güneş fırtınasının etkisi altında. NASA ve NOAA alarm verdi. Uzmanlar uyarıyor: Telefonlarınız, GPS sistemleriniz ve elektrik şebekeleri ciddi risk altında.
Güneş'te meydana gelen devasa patlamanın şok dalgaları Dünya'ya ulaştı ve gezegenimizi manyetik bir kaosa sürükledi. Bilim insanları bu sabah itibarıyla yaşanan olayı "son 20 yılın en güçlüsü" olarak nitelendirirken, etkilerinin sanılandan çok daha ciddi olabileceği konuşuluyor.
İNTERNET VE ELEKTRİKLERDE KESİNTİ OLACAK MI?
CNN International'ın haberine göre; ABD Ulusal Hava Servisi'ne bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC), bu güneş fırtınasını 5 üzerinden 4. Seviye (Şiddetli) olarak sınıflandırdı. Peki bu ne anlama geliyor?
Uzmanlara göre bu seviyedeki bir fırtına uydu iletişimini felç etme potansiyeline sahip. Uzmanların dikkat çektiği kritik riskler şunlar:
UÇUŞLAR İÇİN KIRMIZI ALARM
Tehlike sadece yeryüzü için değil. SWPC; NASA, Havacılık İdaresi (FAA) ve havayolu şirketlerine acil kodlu uyarılar geçti.
Özellikle kutup rotasını kullanan yolcu uçakları ve alçak Dünya yörüngesindeki astronotlar için yüksek radyasyon riski bulunuyor. Bu durum, uçuş rotalarının zorunlu olarak değiştirilmesine ve aksamalara neden olabilir.
GÖKYÜZÜNDE NADİR GÖRÜLEN IŞIKLAR
Manyetik fırtınanın etkisiyle Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), normalde hiç görülmeyen enlemlere kadar inebilir. Ancak bu güzellik, arkasındaki "teknolojik tehdidin" üzerini örtmemeli.
‘BİTTİ SANMAYIN YENİLERİ YOLDA’
Güneş üzerindeki aktif leke bölgesi durulmuş değil. Araştırmacılar, önümüzdeki günlerde yeni ve daha şiddetli patlamaların yaşanabileceğini belirtiyor.