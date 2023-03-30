Emine Erdoğan'dan iklim sorunuyla mücadelede eşitlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan.
Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
''Milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapan yer yüzüne karşı bizden beklenen ise onun işleyişine saygı duymamızdır. Ancak ne yazık ki son 200 yıldır bu anlayışı kaybettik.
Sanayileşme insanoğlu ihtiyacından fazla tükettiği bereketten yoksun bir bolluk sarmalına hapsetti. Atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor. Bu atıklar yeni sürüm bir sömürgecilik de üretiyor.
Sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor. 5 sene önce Türkiye'de sıfır atık projesini başlattık.
İnsan, bahşedilen kaynakları katbekat fazla tüketmeye başladı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, görmediğimiz çöp değersizdir denilerek başka ülkelere gönderiliyor.
İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle hala binlerce çocuk ölüyorsa kaybedecek 1 dakikamız bile yok demektir.
Türkiye olarak çevre sorunlarında da çözümün bir parçası olma kararlılığımızı sürdürüyor. Doğanın kendi sisteminde atık diye bir şey yoktur.
Dünya bize emanettir bu emaneti korumak adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasından geçmektedir. Fakat uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütlerin samimi ve adil bir yaklaşımla ele alınmadığını görüyoruz.
İklim ve çevre sorununa adil dağılım ilkesine dayalı hakkaniyetli bir sisteme ihtiyacımız var. Dünya 5'ten büyüktür. Buradan 'Dünyayı ben mi kurtacağım?' diye düşünen herkese seslenmek istiyorum evet siz biz dünyayı kurtaracağız.''
BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etti.
Genel Kurul'un bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres'ten, yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması istendi.
Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiği vurgulanan kararla, üye devletler, BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütler, sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik edildi.
BM Çevre Programı'nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesi istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında "sıfır atık" ve "Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı" konularında üst düzey toplantı düzenlemesi talep edildi."
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1 saat önce