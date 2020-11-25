En pahalı şehirler açıklandı: İstanbul 111'inci sırada

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı. Ajans Press’in, The Economist Intelligence Unit (EIU) dünyada yaşam maliyeti 2020 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu.

İLK ÜÇ DEĞİŞMEDİ

Böylelikle en pahalı ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles bu şehirleri takip etti.

Listede Türkiye’den ise sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer alırken, 111’inci sırada yer aldığı gözlendi. Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürün fiyatlarının normal seyretmesine rağmen, salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı bunun da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, hayat pahalılığı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pahalılık ile alakalı basına 2 bin 478 haber yansıdığı tespit edildi. Türkiye’de hayat pahalılığı konusunda ulaşım, kira, otomobil ve temel gıda maddeleri ön planda yer alırken, COVID-19 süreciyle birlikte birçok sektörde yaşanan ekonomik krizin gündemde olduğu görüldü.

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FOTOĞRAF 4 İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. Denizde ise görüş mesafesi düştü. Sis özellikle Sarıyer ve İstinye civarında etkili oluyor. İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. BiP'te paylaş

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