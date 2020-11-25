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Dünya En pahalı şehirler açıklandı İstanbul 111inci sırada
AVRUPA AMERİKA

En pahalı şehirler açıklandı: İstanbul 111'inci sırada

Dünyanın en pahalı şehirleri 2020 yılını kapsayan araştırmaya göre belli oldu. ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralandı. Listede Türkiye’den sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer aldı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul en pahalı şehirler listesinde 111. sırada.
İstanbul en pahalı şehirler listesinde 111. sırada.

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı. Ajans Press’in, The Economist Intelligence Unit (EIU) dünyada yaşam maliyeti 2020 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu.

İLK ÜÇ DEĞİŞMEDİ

Böylelikle en pahalı ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles bu şehirleri takip etti.

Listede Türkiye’den ise sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer alırken, 111’inci sırada yer aldığı gözlendi. Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürün fiyatlarının normal seyretmesine rağmen, salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı bunun da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.
Medya takip kurumu Ajans Press, hayat pahalılığı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pahalılık ile alakalı basına 2 bin 478 haber yansıdığı tespit edildi. Türkiye’de hayat pahalılığı konusunda ulaşım, kira, otomobil ve temel gıda maddeleri ön planda yer alırken, COVID-19 süreciyle birlikte birçok sektörde yaşanan ekonomik krizin gündemde olduğu görüldü.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
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İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oluyor.
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Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.
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Denizde ise görüş mesafesi düştü.
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Sis özellikle Sarıyer ve İstinye civarında etkili oluyor.
İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısında görenleri hayran bırakan görsel şölen
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Yüz ölçümlerinin büyük bölümü ormanlarla kaplı Bolu ve Düzce, sonbaharla bir başka güzelliğe büründü.
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Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, sonbaharın eşsiz güzelliğinde, görsel şölen eşliğinde seyahat ediyor.
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D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde ağaçlardaki sarı, yeşil ve kahverengi tonları, renk cümbüşü oluşturuyor.
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Özellikle kış aylarında dik rampalarıyla sürücülerin adeta korkulu rüyası olan, Batı Karadeniz'deki sahil kentlerine ulaşımın sağlandığı D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca mevkisi de sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.
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Yolda çınar, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor. Güzergahı kullanan sürücüler, yolda durarak bol bol fotoğraf çekiyor. Yolculuğun adeta sonbahar tatiline dönüştüğü bölgede seyahat edenlerin yol kenarlarında durarak dinlendiği görülüyor.
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca mevkisinde doğanın sunduğu eşsiz güzellik, drone ile de havadan görüntülendi.
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İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısında görenleri hayran bırakan görsel şölen
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Batı Karadeniz'deki sahil kentlere ulaşımın sağlandığı D-655 kara yolunun çevresinde hazan renkleri görsel şölen sunuyor.


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