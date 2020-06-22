Endonezya’da dang humması uyarısı: Vaka sayısı 64 bini aştı

Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-17 Haziran arası dönemde ülke genelinde 64 bin 251 dang humması vakası görüldüğünü belirtti.

Tarmizi, dang hummasının yayılımına karşı su birikintisi, atık su kanalı ve su depoları gibi sivrisinek üreme alanlarının ilaçlama ve temizliğine önem verilmesi konusunda halkı uyardı.

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385 kişi hayatını kaybetti

Dang humması kaynaklı can kaybının şu ana kadar 385 olduğunu aktaran Tarmizi, 8 bin 930 vaka ile en fazla dang hummasının da Bali eyaletinde kayda geçtiği bilgisini paylaştı.

Tarmizi ayrıca nisan sonrası yağışlı dönemin sona ermesiyle haziran ayında genellikle daha az görülmesi beklenen dang hummasındaki vaka artışının nedenini araştırdıklarını ifade etti.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde vakalar artış gösteriyor.



Endonezya'da dang hummasından 2016'da bin 598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019’da da 917 kişi yaşamını yitirdi.

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