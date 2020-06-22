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Dünya Endonezyada dang humması uyarısı Vaka sayısı 64 bini aştı
ASYA

Endonezya’da dang humması uyarısı: Vaka sayısı 64 bini aştı

Endonezya’da dang humması uyarısı: Vaka sayısı 64 bini aştı

Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yılbaşından bu yana dang humması vaka sayısının 64 bin 251'e ulaştığı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dang humması hedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Dang humması hedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-17 Haziran arası dönemde ülke genelinde 64 bin 251 dang humması vakası görüldüğünü belirtti.

  • Tarmizi, dang hummasının yayılımına karşı su birikintisi, atık su kanalı ve su depoları gibi sivrisinek üreme alanlarının ilaçlama ve temizliğine önem verilmesi konusunda halkı uyardı.

Endonezya’da dang hummasından bu yıl 254 kişi öldü
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Endonezya’da dang hummasından bu yıl 254 kişi öldü

385 kişi hayatını kaybetti

Dang humması kaynaklı can kaybının şu ana kadar 385 olduğunu aktaran Tarmizi, 8 bin 930 vaka ile en fazla dang hummasının da Bali eyaletinde kayda geçtiği bilgisini paylaştı.

Tarmizi ayrıca nisan sonrası yağışlı dönemin sona ermesiyle haziran ayında genellikle daha az görülmesi beklenen dang hummasındaki vaka artışının nedenini araştırdıklarını ifade etti.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde vakalar artış gösteriyor.

  • Endonezya'da dang hummasından 2016'da bin 598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019’da da 917 kişi yaşamını yitirdi.

En az koronavirüs kadar ölümcül: Endonezya'da sivrisineklerden kaynaklı dang humması vakası tespit edildi
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En az koronavirüs kadar ölümcül: Endonezya'da sivrisineklerden kaynaklı dang humması vakası tespit edildi

Çin'de köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı
FOTOĞRAF 15
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Sky News'in haberine göre, Çin'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı Liçi ve Köpek Eti festivalinde binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor.
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Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.
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Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.
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Çin'in dört bir yanından tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine giderken Li, Çin'in köpek eti ticaretini yasaklamak için yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.
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Ülkede köpek etinin 12,3 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı belirtiliyor.
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Çin Tarım Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı değil, evcil hayvan statüsünde kabul edileceğini duyurmuştu.
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Title
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Title
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Title
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Title
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Title
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Title
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Title
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
Çin'de köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.
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