Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Endonezya’da heyelan faciası: 6 ölü 17 kayıp

Endonezya’da heyelan faciası: 6 ölü 17 kayıp

16:1815/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Endonezya’da heyelan meydana geldi.
Endonezya’da heyelan meydana geldi.

Endonezya’nın Orta Java eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde uzun süreli ve şiddetli yağışlar, toprak kaymasına yol açtı. Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 ev toprak altında kaldığını söyledi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin ise kayıp durumda olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Meteoroloji ajansı, Güneydoğu Asya ülkesinde Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve aşırı yağış riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.




#Endonezya
#heyelan
#facia
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?