Endonezya'da korkutan deprem

Ülkenin jeofizik dairesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Cava Adası'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve tsunamiye yol açmasının beklenmediği belirtildi.
Ülkenin jeofizik dairesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Cava Adası'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve tsunamiye yol açmasının beklenmediği belirtildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.