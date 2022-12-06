Dünya Endonezyada korkutan deprem
ASYA

Endonezya'da korkutan deprem

Ülkenin jeofizik dairesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Cava Adası'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve tsunamiye yol açmasının beklenmediği belirtildi.

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Endonezyada korkutan deprem
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Ülkenin jeofizik dairesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Cava Adası'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve tsunamiye yol açmasının beklenmediği belirtildi.

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