Dünya Endonezyadaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
ASYA

Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 321'e çıktığı, 73 bin 693 kişinin de yerinden olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Endonezyadaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
311 ev hasar gördü ve 73 bin 693 kişi yerinden oldu.

CGTN'nin haberine göre, Ulusal Afet Yönetimi Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 321'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, deprem nedeniyle Ciranjang'da 56 bin 311 evin hasar gördüğü ve 73 bin 693 kişinin de yerinden olduğu kaydedildi.

Endonezya'da depremzedeler derme çatma çadırlarda
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Endonezya'da depremzedeler derme çatma çadırlarda
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden sonra, depremzedeler kurulan derme çatma çadırlara yerleştirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), depremde 15 yaşın altında 100 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.

Endonezya'daki depremde 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkaz altından çıkarıldı
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Endonezya'daki depremde 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkaz altından çıkarıldı
Endonezya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden iki gün sonra bir erkek çocuğu enkaz altından kurtarıldı.
Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, ülkenin Batı Cava eyaletinde, 21 Kasım'da meydana gelen depremden iki gün sonra, 6 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığını açıkladı.

Şu ana kadar 271 kişinin hayatını kaybettiği depremde en az 40 kişinin halen kayıp olduğunu kaydeden Suharyanto, 2 bin 43 kişinin yaralandığını aktardı.

Suharyanto, ölenlerden 100'ünün çocuk olduğunun doğrulandığını belirtti.

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