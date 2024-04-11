Enkaz altında 20 bin Filistinli var

Ramazan ayının son günlerinde Gazze'nin orta kesimindeki Natasarin kampı bölgesinde konuşlu Nahal Tugayı hariç bütün kuvvetlerini Gazze'den çeken işgal ordusu, sivillere yönelik katliamlarını havadan düzenlediği bombardımanlarla sürdürdü. Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise Ramazan ayının son günü oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 kişi yaralandı. İsrail uçaklarının Arife gecesi Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat kampına düzenlediği bombardımanda ise 14 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun başta çatışmaların yoğunlaştığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus olmak üzere Gazze'nin büyük kısmından çekilmesinin ardından yerel halk, enkaz altında kayıp yakınlarını aramaya başladı. Gazze'de faaliyet gösteren Sivil Savunma Örgütü'nün verdiği bilgiye göre, harabeye dönüşen Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki bina enkazlarının altında 10 bini kuzeyde olmak üzere 20 bini aşkın cesedin olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusunun kuvvetlerini çektiği 6 Nisan'ı müteakip 24 saatlik süreçte yerel halk kendi imkanlarıyla 56 cesedi enkaz altından çıkardı. Son saldırılarla birlikte 7 Ekim'den toplam ölü ve yaralı sayısı 110 bini geçti. Saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 sivil yaşamını yitirdi, 75 bin 993 sivil ise yaralandı.