Epstein skandalında sır perdesi aralanıyor: 1 milyon gizli belge daha bulundu

Adalet Bakanlığının açıklamasında, New York Eyaleti Güney Bölge Savcılığı ve FBI'dan edinilen bilgilere göre potansiyel olarak Epstein dosyasına bağlantılı 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldığı belirtildi. Bakanlık, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, mevzuat ve yargı emirleri kapsamında belgelerin incelenmek üzere ilgili kurumlardan alındığını bildirdi. Açıklamada, "Avukatlarımız mağdurları korumak için gerekli yasal düzeltmeleri yapmak üzere gece gündüz çalışıyor. Belgeleri en kısa sürede yayınlayacağız. İçeriklerin yoğunluğu nedeniyle bu süreç birkaç hafta daha sürebilir. Bakanlık, dosyaların yayınlanması konusunda federal yasalara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına tam uyumlulukla hareket etmeye devam edecektir" denildi.





Trump, Epstein’ın özel jetinde defalarca uçmuş





ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in soruşturma dosyasında yer alan belgelerden bir yenisini daha kamuoyuyla paylaştı. Belgelerde yer alan e-postada, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1990’lı yıllarda Jeffrey Epstein’ın özel jetiyle daha önce bilinenin ötesinde birçok kez seyahat ettiğini gösteren bilgiler yer aldı. Konu başlığı "RE: Epstein uçuş kayıtları" olan e-posta, gönderen ve alıcı bilgileri karartılmış şekilde servis edilirken, e-postanın altında adı karartılmış şekilde New York Güney Bölgesi’nden bir yardımcı ABD savcısının unvanı görüldü.





E-postada, "Durumsal farkındalığınız açısından, dün aldığımız uçuş kayıtlarının, Donald Trump’ın Epstein’ın özel jetiyle daha önce bildirilenden çok daha fazla kez seyahat ettiğini gösterdiğini bilmenizi isterim. Bu seyahatler, Maxwell davasında suçlama yöneltmeyi bekleyeceğimiz dönemi de kapsamaktadır. Özellikle, 1993 ile 1995 yılları arasında en az 8 uçuşta yolcu olarak listelenmektedir; bunların en az dördünde Maxwell de hazır bulunmuştur. Ayrıca, çeşitli zamanlarda ve farklı uçuşlarda, Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric de dahil olmak üzere başkalarıyla birlikte seyahat ettiği görülmektedir" ifadeleri yer aldı.









E-postada ayrıca, "1993 yılındaki bir uçuşta, listelenen tek iki yolcu kendisi ve Epstein’dır; bir başka uçuşta ise listelenen yalnızca üç yolcu bulunmaktadır: Epstein, Trump ve o dönemde 20 yaşında olan bir kişi. Diğer iki uçuşta ise yolculardan ikisi, ayrı ayrı olmak üzere, Maxwell davasında muhtemel tanıklar olabilecek kadınlardır. Tüm kayıtların (100 sayfadan fazla ve çok küçük puntolu metinlerden oluşan) incelemesini yeni tamamladık ve ileride bunun herhangi bir sürprize yol açmamasını istedik" denildi. E-postada, 20 yaşındaki kişinin kimliği de karartılmış bir şekilde verildi.





Maxwell davası

Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kişileri Jeffrey Epstein’ın cinsel istismar çabalarına dahil etmek için komplo kurmak ve çocuklara yönelik cinsel amaçlı insan ticareti yapmakla suçlanmıştı. 2022 yılında yargılanan Maxwell, suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada, birçok tanık ve mağdur ifadesi, Epstein ve Maxwell’in yıllarca süren yasa dışı faaliyetlerini ortaya koymuştu.









Epstein davası

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019’da New York’ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein’in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019’da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein’in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.





Davada Trump’ın adının geçtiği iddia edilmişti

ABD’li milyarder Elon Musk’ın Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump’ın adının Jeffrey Epstein hakkındaki dava dosyalarında geçtiğini ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmesi ise tartışmaları beraberinde getirmişti. Wall Street Journal gazetesi Trump’ın Epstein’e 2003 yılında 50. doğum günü nedeniyle müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia ederken, Trump haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık dava açmıştı. Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33 bin 295 sayfa belgeyi yayınladığı kamuoyuna yansımıştı.









Epstein belgeleri yayınlanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’le ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısını geçen ay imzalamasının ardından, ABD Adalet Bakanlığı Epstein’in soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayınlamıştı.









Belgeler arasında ünlü isimlerin fotoğrafları yer almıştı

Yayınlanan belgelerde 2009 yılında hayatını kaybeden pop müzik yıldızı Michael Jackson, dünyaca ünlü Rock grubu Rolling Stones’un vokali Mick Jagger, ABD’nin 42. Başkanı Bill Clinton, Oscar ödüllü ABD’li oyuncu ve yönetmen Kevin Spacey ve ABD’li oyuncu ve komedyen Chris Tucker dahil birçok ünlü ismin yer alması, Epstein’in siyaset ve sanat dünyası ile şüpheli ilişkilerini bir kez daha gündeme taşımıştı.







