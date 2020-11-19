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Dünya Ermeni generalden itiraf Karabağ savaşında verdiğimiz bilgiler yanlıştı
ASYA

Ermeni generalden itiraf: Karabağ savaşında verdiğimiz bilgiler yanlıştı

Ermenistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Movses Akobyan, "Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Karabağ savaşında yaydığı bilgiler yüzde 100 yanlıştı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Movses Akobyan
Movses Akobyan

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi General Movses Akobyan’dan Azerbaycan ile girilen çatışmalara yönelik itiraf geldi.

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Akopyan yaptığı açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi’nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30’u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın yaydığı bilgiler ise yüzde 100 yanlıştı" dedi.

"Yayılan yalanlar derin bir krize neden oldu"

44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan’da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Akopyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim’de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" ifadelerini kullandı.

Movses Akopyan, dün Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştı.

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