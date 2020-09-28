Ermeni zırvalarının medyadaki sözcüsü: Sputnik

Rus haber ajansı Sputnik, Ermenistan'ın sözcülüğü görevini üstlendi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada Ermenistan'ın savunuculuğunu yapan Rus ajansı, Ermenistan'ın ağır kayıplarını görmezden gelerek, Azerbaycan ve Azerbaycan ordusu aleyhinde yayınlara imza atıyor.
PROVOKATİF YAYINCILIK
Sputnik, Türkiye tarafından Suriye'den Azerbaycan'a asker transfer edildiğine dair yalan haberleri gündeme taşıyan Sputnik provokatif açıklamalara yer veriyor.
ERMENİSTAN'IN SÖZCÜSÜ
Sputnik'in söz konusu haberinde Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan'ın iddialarına yer verilerek Türkiye'nin Azerbaycan'a Suriye'den asker gönderdiği yalanı haberleştirildi.
Ermenistan ordusundaki ağır kayıpları görmeyen ajans, düşürülen bir Azerbaycan İHA'sının haberini manşetine taşıdı.
VIDEO | Pieces of 'Azerbaijani drone' downed by Armenian forces caught on camerahttps://t.co/GftiYq4CDh
VIDEO | Pieces of 'Azerbaijani drone' downed by Armenian forces caught on camerahttps://t.co/GftiYq4CDh— Sputnik (@SputnikInt) September 28, 2020