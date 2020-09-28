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Dünya Ermeni zırvalarının medyadaki sözcüsü Sputnik
ASYA

Ermeni zırvalarının medyadaki sözcüsü: Sputnik

Rus haber ajansı Sputnik yayınladığı haberlerle Ermenistan zırvalarının sözcülüğünü yapıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki yenilgisini görmemekte direten ajans, Azerbaycan aleyhinde propaganda yapıyor. Ermenistan'ın yalanlarını haberleştiren Rus ajansı, Ermenistan-Azerbaycan hattında yaşanan çatışmaların gerçek yüzünü yansıtmıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sputnik haber ajansı yayınlarıyla Ermenistan'ın sözcülüğünü yapıyor.
Sputnik haber ajansı yayınlarıyla Ermenistan'ın sözcülüğünü yapıyor.

Rus haber ajansı Sputnik, Ermenistan'ın sözcülüğü görevini üstlendi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada Ermenistan'ın savunuculuğunu yapan Rus ajansı, Ermenistan'ın ağır kayıplarını görmezden gelerek, Azerbaycan ve Azerbaycan ordusu aleyhinde yayınlara imza atıyor.

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PROVOKATİF YAYINCILIK

Sputnik, Türkiye tarafından Suriye'den Azerbaycan'a asker transfer edildiğine dair yalan haberleri gündeme taşıyan Sputnik provokatif açıklamalara yer veriyor.

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ERMENİSTAN'IN SÖZCÜSÜ

Sputnik'in söz konusu haberinde Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan'ın iddialarına yer verilerek Türkiye'nin Azerbaycan'a Suriye'den asker gönderdiği yalanı haberleştirildi.

Ermenistan ordusundaki ağır kayıpları görmeyen ajans, düşürülen bir Azerbaycan İHA'sının haberini manşetine taşıdı.

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