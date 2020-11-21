​Ermenistan Ağdam’ı yakıp yıkmış: Vandallık!

Ermenistan, işgal döneminde, Azerbaycanlılara ait çok sayıda tarihi ve kültürel eseri yıktı, kent merkezini neredeyse yerle bir etti.

Ermenistan’ın 1993’te işgal ettiği Ağdam ili, 27 yıl sonra gerçek sahipleri olan Azerbaycanlılara teslim edildi. Ermenistan ordusuyla birlikte, 27 yıl önce işgalle bölgeye yerleşen Ermeni nüfus da bölgeyi terk etti.





27 YIL SONRA ASIL SAHİPLERİNDE

Azerbaycan ordusu Ağdam’a üzerinde Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da bulunduğu tank ve zırhlı araçlarla girdi. Dağlık Karabağ’ın doğusunda yer alan Ağdam, işgal dönemi boyunca Ermenistan ve Azerbaycan silahlı güçleri arasında tampon bölge oldu. Sovyetlerin dağılmasının ardından Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçleri 1991’de Hankendi’yi, 1992’de Hocalı ve Şuşa’yı işgal etti, Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere’den sonra 1993’te Ağdam’a girdi. Ermeniler işgal döneminde, Azerbaycanlılara ait çok sayıda tarihi ve kültürel eseri yıktı, kent merkezini neredeyse yerle bir etti.

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Ermeniler, Ağdam’da cami, müze ve tarihi eserleri yakıp yıktı.

AĞDAM’DA KORKUNÇ YIKIM

1870 yılında ibadete açılan Ağdam Ulu Cami, Ağdam Ekmek Müzesi ile Ağdam Etnografya Müzesi ile içindeki tarihi eserler Ermenilerin tahrip ettiklerinden bazıları. Ermenilerin işgal süresince Ağdam’da yaptığı tahribatlar yabancı basında “Kafkasya’nın Hiroşiması” diye nitelendirildi. Ermeniler, ateşkes gereği şehri boşaltmaları gereken 20 Kasım’dan önce de tahribat yapmayı sürdürdü. Evler ateşe verildi, ağaçlar kesildi, altyapıya hasar verildi. Birlikte götüremedikleri hayvanlar telef edildi. Azerbaycan ordusu bugün girdiği Ağdam’da, mayınları temizleyecek, altyapıyı onaracak.

AĞDAM’I YENİDEN KURACAĞIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Ağdam’da yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. İşgal altındaki topraklarda Ermenilerin her şeyi yok ettiğini söyleyen Aliyev, “Ağdam şehrini yeniden kuracağız. Devlet vatandaşların oraya dönmesine yardım edecek” dedi. Batı’ya tepki gösteren Aliyev, “Bizi balistik füzeyle, misket bombasıyla, fosforlu bombayla vurdular, sustunuz. Büyük ülkeler, kendilerini Avrupa’nın lideri olarak gösteren ülkeler, neden sessizsiniz” dedi.

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Azerbaycanlılar Ağdam’ın alınmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Beklediğimiz gün nihayet geldi

Azerbaycanlılar, 27 yıl Ermenistan’ın esaretinde kalan Ağdam bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı’na akın etti. Azerbaycan ordusunun Ağdam’a girmesinin ardından Azerbaycanlılar, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Şehitler Hıyabanı’na ziyarette bulundu. Burada birbirini kutlayan vatandaşlar, Azerbaycan Milli Marşı’nı okudu, sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu. Ziyarete gelen Ağdamlılar da ata yurtlarının işgalden kurtarılması dolayısıyla sevinç gözyaşları döktü. Ağdamlı Abbasov Ceyhun, “Yıllar sonra Karabağ toprağı işgalden kurtuldu. Allah’a şükürler olsun. Beklediğimiz gün nihayet geldi. Her zaman yanımızda olan Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım.” dedi.