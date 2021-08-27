Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiyeyle ilişkileri düzeltmek istiyor
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere dair "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiyeyle ilişkileri düzeltmek istiyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek “Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz” dedi.

Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, şöyle konuştu:

Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.
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