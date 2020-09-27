Radar görüntülerinde saptanan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddia ediliyor.

Ermenistan - Azerbaycan sınırında hareketlilik sürerken, Ermenistan üstünde uçan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddiası geldi.

Sabah saatlerine doğru başlayan çatışma sonrasında Azerbaycan Ermenistan'a karşı harekat başlattığını duyurdu. Harekata Türkiye'den tam destek açıklaması geldi. Çatışmaların yükseldiği Azerbaycan-Ermenistan sınırında hava hareketliliği yaşanırken, radara yakalanan 'CENAH01' uçuş adına sahip uyruğu belirsiz İHA'nın Türkiye üretimi TB2 olabileceği iddia edildi.

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NE OLMUŞTU?

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tansiyon artmıştı. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirilmişti. Türkiye'den art arda yapılan açıklamalarda Ermenistan'ın eylemleri kınanırken, Azerbaycan'a destek mesajları verilmişti.