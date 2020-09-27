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Dünya Ermenistan üstünde uçan İHAların Bayraktar TB2 olduğu iddiası
ASYA

Ermenistan üstünde uçan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddiası

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'ın başlattığı hareketa Türkiye'den tam destek açıklaması geldi. Çatışmaların yükseldiği Azerbaycan-Ermenistan sınırında hava hareketliliği yaşandı. Radara yakalanan 'CENAH01' uçuş adına sahip uyruğu belirsiz İHA'nın Türkiye üretimi Bayraktar TB2 olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Radar görüntülerinde saptanan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddia ediliyor.
Radar görüntülerinde saptanan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddia ediliyor.

Ermenistan - Azerbaycan sınırında hareketlilik sürerken, Ermenistan üstünde uçan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddiası geldi.

Sabah saatlerine doğru başlayan çatışma sonrasında Azerbaycan Ermenistan'a karşı harekat başlattığını duyurdu. Harekata Türkiye'den tam destek açıklaması geldi. Çatışmaların yükseldiği Azerbaycan-Ermenistan sınırında hava hareketliliği yaşanırken, radara yakalanan 'CENAH01' uçuş adına sahip uyruğu belirsiz İHA'nın Türkiye üretimi TB2 olabileceği iddia edildi.

Rusya ve Ermenistan'da SİHA paniği: Ortak hava savunma tatbikatı başlattılar
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Rusya ve Ermenistan'da SİHA paniği: Ortak hava savunma tatbikatı başlattılar

NE OLMUŞTU?

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tansiyon artmıştı. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Ermenistan ordusu ateşle oynuyor: Azerbaycan'a geniş çaplı saldırı başlattılar
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Ermenistan ordusu ateşle oynuyor: Azerbaycan'a geniş çaplı saldırı başlattılar

TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirilmişti. Türkiye'den art arda yapılan açıklamalarda Ermenistan'ın eylemleri kınanırken, Azerbaycan'a destek mesajları verilmişti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini böyle imha etti
OYNAT 00:42
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini böyle imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait füze savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Rus üretimi hava savunma sistemlerini imha ediliyor. Azerbaycan bugün 12 adet OSA hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.


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