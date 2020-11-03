Ermenistan’a üst düzey darbe: Hocalı katliamının sorumlusu komutan ağır yaralandı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürüyor. 100’den fazla yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, Ermeni komutanları da bir bir etkisiz hale getiriyor.

DÜNYA Ermenistan ordusu tükeniyor: Savaşmak için iki bin kişiye emir verildi 300 kişi geldi

Komuta kademesine bir darbe daha

Geçtiğimiz haftalarda Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Arutyunyan SİHA’larca vurulmuştu. 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan da öldürülmüştü. Son olarak Albay Aram Torgomyan da, Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlendiği harekatta ağır yaralandı.

OYNAT 01:44 Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı İşgalci Ermenistan yönetimi tarafından yerine atama yapılan Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda hareket halindeyken isabet alan Harutyunyan'a ait aracın parçalandığı görülüyor. BiP'te paylaş

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Hocalı katliamının sorumlusu

Aramo taburunun komutanı Torgomyan, 1992 yılında Ermenistan’ın gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nda düzenlediği baskınlarla biliniyordu.