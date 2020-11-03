Ermenistan’a üst düzey darbe: Hocalı katliamının sorumlusu komutan ağır yaralandı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürüyor. 100’den fazla yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, Ermeni komutanları da bir bir etkisiz hale getiriyor.
Komuta kademesine bir darbe daha
Geçtiğimiz haftalarda Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Arutyunyan SİHA’larca vurulmuştu. 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan da öldürülmüştü. Son olarak Albay Aram Torgomyan da, Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlendiği harekatta ağır yaralandı.
Hocalı katliamının sorumlusu
Aramo taburunun komutanı Torgomyan, 1992 yılında Ermenistan’ın gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nda düzenlediği baskınlarla biliniyordu.