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Ermenistan'dan Rusya'yı tehdit etti: Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak sözler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya liderliğindeki KGAÖ ile iş birliğini resmen dondurmakla tehdit ederek "Faaliyetlerimizi fiilen dondurduk. Sorunlar çözülmezse resmi olarak donduracağız" dedi.

11:29 - 29/02/2024 Perşembe
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Paşinyan - Putin
Paşinyan - Putin
Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan
, geçtiğimiz günlerde, ülkesinin Rusya liderliğindeki bölgesel askeri ittifak olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılımını askıya aldığını duyurdu.

Başbakan Paşinyan, "Bugün pratikte bu anlaşmaya, bu organizasyona katılımımızı dondurduk." dedi.


Örgütün Ermenistan ile ilgili hedeflere ulaşmada başarısız olduğunu söyleyen Paşinyan, yeni bir açıklamada bulundu.


Paşinyan'ın KGAÖ tehdidi


Paşinyan, KGAÖ ile iş birliğini resmen dondurmakla tehdit etti. Başkent Erivan'daki Ermeni parlamentosunda konuşan Paşinyan, pratikte Erivan'ın örgüte katılımını halihazırda askıya aldıklarını söyledi:


KGAÖ ile ilişkilerin dondurulması, Ermenistan'ın KGAÖ'de daimi bir temsilcisinin olmaması ve üst düzey etkinliklere katılmaması anlamına geliyor.


"Yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar"


Ermenistan Başbakanı, örgütün Karabağ'daki çatışmaya müdahale etmemesine atıfta bulunarak KGAÖ üyelerini, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.


Söz konusu oluşum; Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'dan meydana geliyor.


Erivan'ın talebine ret


2021'de Ermenistan, KGAÖ'den, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan Karabağ üzerinde kontrol sağlamasını engellemesini istedi.


Ancak Erivan, KGAÖ tüzüğüne göre saldırı durumunda üye devletlerin birbirini savunmaya gelmesi konusunda reddedildi.


Paşinyan, bloğun "Ermenistan'ın güvenliği konusunda gerekli tutumu göstermesi" gerektiğinde ısrar etti.


"Sorunlar çözülmezse resmi olarak donduracağız"


Başbakan, "Faaliyetlerimizi fiilen dondurduk. Sorunlar çözülmezse resmi olarak donduracağız." dedi.


Paşinyan'ın KGAÖ'ye yönelik suçlamaları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise "Ermeni yetkililerin suçlamalarını kategorik olarak reddediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ermenistan'ı şımartan Macron ve Borell'e Aliyev'den tepki: Egemenliğimiz için diğer ülkelerden farklı adımlar atmıyoruz
Ermenistan'ı şımartan Macron ve Borell'e Aliyev'den tepki: Egemenliğimiz için diğer ülkelerden farklı adımlar atmıyoruz

İkinci Karabağ Savaşı'nda tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'ı besleyen ve bölgede tahrik çıkartması için destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tepki gösterdi. Macron'un Ermenistan'a yönelik silah desteğine, AB'nin çifte standart gösterdiğine değinen Aliyev, "Ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağladığımız için asılsız ve taraflı suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Azerbaycan kendi topraklarını ve egemenliğini sağlamak için diğer ülkelerin attığı adımlardan farklı adımlar atmıyor” dedi.


#Paşinyan
#Rusya
#Ermenistan
35 dakika önce
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