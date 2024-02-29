Ermenistan'dan Rusya'yı tehdit etti: Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak sözler

İkinci Karabağ Savaşı'nda tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'ı besleyen ve bölgede tahrik çıkartması için destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tepki gösterdi. Macron'un Ermenistan'a yönelik silah desteğine, AB'nin çifte standart gösterdiğine değinen Aliyev, "Ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağladığımız için asılsız ve taraflı suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Azerbaycan kendi topraklarını ve egemenliğini sağlamak için diğer ülkelerin attığı adımlardan farklı adımlar atmıyor” dedi.