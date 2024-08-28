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Ermenistan'tan ağır tahrik: Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

10:20 - 28/08/2024 Çarşamba
IHA
Arşiv
Arşiv
Ermenistan
, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, yerel saatle 06.45 sıralarında Develi ilinin Arazdeyen yerleşim yerindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heydarabad yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtı.

Ağustos'taki beşinci ihlal


Bakanlık, olayda yaralanan askerin olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu. Açıklamada, Ermenistan'ın son saldırıyla birlikte Ağustos ayı içerisinde 5. kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.



#Ermenistan
#Azerbaycan
#Nahçıvan
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