Dünya Esed kana doymuyor İdlibe hava ve kara saldırıları sürüyor
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Esed kana doymuyor: İdlib'e hava ve kara saldırıları sürüyor

Esed kana doymuyor: İdlib'e hava ve kara saldırıları sürüyor

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlerle muhaliflerin cephe hatlarına karadan ve havadan saldırı düzenledi.

Haber Merkezi AA
Beşar Esed, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'te rejim birliklerini ziyaret etti.
Beşar Esed, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'te rejim birliklerini ziyaret etti.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimler ile askeri muhaliflerin cephe hatlarına havadan ve karadan saldırdı.

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  • Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil beldesine, Marrıthırme, Termela ve Kebbine köyü ile tepesine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma yetkilileri, (Beyaz Baretliler) daha önceki saldırılar yüzünden sivil nüfus olmadığı için sabah saatlerinde başlayan hava ve kara saldırılarda can kaybının yaşanmadığı belirtti.

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İdlib'in köylerine saldırdı

Askeri muhaliflerin, uçak gözlemevine dayanarak verdiği bilgiye göre, Rusya'ya ait olduğu bildirilen savaş uçakları da İdlib'in Kefrenbil beldesine, Marrıthırme, Nukeyyir, Cibala, Um es Sayr ve El Fakii köyüne, Lazkiye'nin Kebbine köylerine saldırdı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

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